Что происходило в Украине за день до большой войны: хронология событий

Ровно 3 года назад, 23 февраля 2022, Украина была на пороге полномасштабной войны. На фоне угрозы российского вторжения был объявлен призыв резервистов, Рада проголосовала за введение режима ЧП, а несколько самолетов союзников доставили в Украину военную помощь.

00:00 23 февраля 2022 вступил в силу указ президента Украины Владимира Зеленского о призыве резервистов в особый период.

В своем видеообращении накануне глава государства объяснил это решение необходимостью повысить готовность украинской армии ко всем возможным изменениям в оперативной обстановке.

Согласно указу, призыву подлежали резервисты от 18 до 60 лет, как офицерского, так и рядового сержантского состава. Был анонсирован план призвать в ВСУ 36 тыс. лиц, а в Нацгвардию и Госпогранслужбу - по 5 тыс.

00:38 На тот момент министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время своей встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что украинское правительство не намерено проводить эвакуацию Харькова и Мариуполя на фоне угрозы российского вторжения. Кулеба отметил, что Украина будет пытаться дипломатическими средствами предотвратить вооруженный конфликт, но если эти попытки окажутся напрасными - даст отпор агрессору.

07:40 В Украину прибыла партия "летального оружия" от Канады. Министр обороны Канады Анита Ананд подчеркнула, что вторжение России в суверенное государство абсолютно неприемлемо, и Канада в дальнейшем будет поддерживать Украину, поскольку она защищает свой суверенитет и независимость.

Фото: военная помощь от Канады (x.com/AnitaAnandMP)

08:58 Свежие спутниковые снимки зафиксировали увеличение российских войск вблизи украинских границ со стороны Беларуси. Было замечено более 100 военных машин, развертывание госпиталя, транспортеры для переброски танков, артиллерии и другой тяжелой техники, а также несколько новых дислокаций войск.

09:23 МИД призвал украинцев на территории РФ немедленно уехать из страны, а также воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию из-за возможного усложнения предоставления консульской помощи.

09:25 Над зданием генконсульства РФ во Львове был замечен дым. Как оказалось, это тлели документы, которые сотрудники российского дипломатического ведомства сжигали перед выездом 22 февраля.

10:29 Начальник Управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин сообщил о наращивании военных формирований РФ у границ области. В то же время он отметил, что примерно 30% военной техники россиян неисправно. Также Дудин рассказал, что российские войска закупили 45 тыс. целлофановых пакетов для перевозки трупов.

12:10 СНБО обратился в Верховную раду относительно введения режима чрезвычайного положения на территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действовал режим ООС. Усиленные ограничения должны были предусматривать охрану критических объектов, проверки транспорта, документов, запрет массовых мероприятий.

14:03 Государственная пограничная служба Украины ввела ограничения на пребывание районах, граничащих с Россией и Беларусью. Запретили нахождение там в ночное время, проезд авто по бездорожью и съемки на камеру.

14:18 В Центре оборонных стратегий Украины сообщили, что Россия развернула в Черном и Азовском морях 46 боевых кораблей из всех флотов РФ.

14:21 Россия начала эвакуацию своего посольства в Киеве. Со здания исчез русский флаг.

15:30 Благотворительный фонд "Повернись живим" сообщил, что за сутки украинцы пожертвовали сумму более 20,5 млн грн на помощь ВСУ. Эта цифра превысила показатели сборов фонда за весь 2021 год.

Скриншот facebook.com/backandalive

16:00 Российские хакеры совершили DDoS-атаку на государственные сайты и банки Украины. На некоторое время перестали работать сайты Верховной рады, Кабинета министров, Министерства иностранных дел и СБУ.

17:00 По данным пресс-центра ООС, в течение 23 февраля российская армия 59 раз обстреляла прифронтовые села вдоль линии разграничения в Луганской и Донецкой областях. Оккупанты в основном использовали тяжелое вооружение, в частности "Грады". Один военнослужащий ВСУ погиб.

17:30 В Донецкой области начались патриотические акции "Краматорск - это Украина!", "Бахмут - это Украина!". Люди с государственными флагами и плакатами вышли на центральные площади и улицы своих городов, чтобы показать сплоченность и единство на фоне российской угрозы. За день до этого состоялась акция "Мариуполь - это Украина!".

Фото: митинг в Краматорске 23 февраля 2022 (krm.gov.ua)

18:00 В Офисе президента началась закрытая встреча главы государства Владимира Зеленского с топовыми представителями украинского бизнеса. Присутствовали Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Сергей Тигипко, Борис Колесников, Сергей Тарута, братья Суркисы, супруги Гереги, Зиновий Козицкий и другие. Также участвовали представители силового блока.

Как сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров по итогам встречи, "государство выразило поддержку предпринимателям, и они в свою очередь выразили поддержку государству и готовность подставить свое плечо в сложное для страны время".

21:50 Верховная рада поддержала введение режима ЧП в Украине с 24 февраля сроком на 30 суток.

22:23 В Украину прибыли самолеты с военной помощью от Польши и Латвии. Союзники передали военное снаряжение, гранатометы и ПЗРК Stinger.

22:37 Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что с 24 февраля 2022 в столице должны установить блокпосты на въездах, ограничат работу кафе и ночных клубов с 07:00 до 23:00, усилят охрану аэропортов и вокзалов.

23:00 В Министерстве обороны США заявили, что вблизи границ Украины находятся 190 тысяч российских военных, 80% из которых приведены в боевую готовность. В Пентагоне спрогнозировали, что глава РФ Владимир Путин может либо начать вторжение в ОРДЛО, либо осуществить широкомасштабное вторжение в Украину с применением воздушных и ракетных ударов, наступления на море и суше.

23:04 ГУР МО Украины сообщило, что россияне начали эвакуацию на заводе "Титан" в Армянске на территории оккупированного Крыма рядом с админграницей Херсонщины. В разведке отметили, что вероятны провокации: не исключен теракт или химическая диверсия с целью обвинения украинской стороны.

23:38 Главы самопровозглашенных "ЛДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к лидеру РФ Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в "отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины".

С полуночи 24 февраля в Украине вступил в силу режим чрезвычайного положения, а через четыре часа Россия начала полномасштабное вторжение с прорывом границ на нескольких направлениях и массированной ракетной атакой по городам.