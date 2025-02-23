Що відбувалося в Україні за день до великої війни: хронологія подій

Рівно 3 роки тому, 23 лютого 2022, Україна перебувала на порозі повномасштабної війни. На тлі загрози російського вторгення було оголошено призов резервістів, Рада проголосувала за введення режиму НС, а кілька літаків союзників доставили в Україну військову допомогу.

00:00 23 лютого 2022 набув чинності указ президента України Володимира Зеленського про призов резервістів у особливий період.

У своєму відеозверненні напередодні голова держави пояснив це рішення необхідністю підвищити готовність українського війська до всіх можливих змін в оперативній обстановці.

Згідно з указом, призову підлягали резервісти від 18 до 60 років, як офіцерського, так і рядового сержантського складу. Було анонсовано план призвати до ЗСУ 36 тис. осіб, а до Нацгвардії та Держприкордонслужби - по 5 тис.

00:38 Тодішній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час своєї зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном заявив, що український уряд не планує проводити евакуацію Харкова та Маріуполя на тлі загрози російського вторгнення. Кулеба зазначив, що Україна намагатиметься дипломатичними засобами запобігти збройному конфлікту, але якщо ці спроби виявляться марними - чинитиме опір агресору.

07:40 В Україну прибула партія "летальної зброї" від Канади. Міністр оборони Канади Аніта Ананд наголосила, що вторгнення Росії в суверенну державу є абсолютно неприйнятним, і Канада надалі буде підтримувати Україну, оскільки вона захищає свій суверенітет і незалежність.

Фото: військова допомога від Канади (x.com/AnitaAnandMP)

08:58 Свіжі супутникові знімки зафіксували збільшення російських військ поблизу українських кордонів з боку Білорусі. Було помічено понад 100 військових машин, розгортання шпиталю, транспортери для перекидання танків, артилерії та іншої важкої техніки, а також кілька нових дислокацій військ.

09:23 МЗС закликало українців на території РФ негайно виїхати з країни, а також утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації через можливе укладення надання консульської допомоги.

09:25 Над будівлею генконсульства РФ у Львові помітили дим. Як виявилося, це тліли документи, які співробітники російського дипломатичного відомства спалювали перед виїздом 22 лютого.

10:29 Начальник Управління СБУ на Харківщині Роман Дудін повідомив про нарощування військових формувань РФ біля кордонів області. Водночас він зазначив, що приблизно 30% військової техніки росіян несправно. Також Дудін розповів, що російські війська закупили 45 тис. целофанових пакетів для перевезення трупів.

12:10 РНБО звернулася до Верховної Ради щодо запровадження режиму надзвичайного стану на території України, окрім Донецької та Луганської областей, де вже діяв режим ООС. Посилені обмеження мали передбачати охорону критичних об'єктів, перевірки транспорту, документів, заборону масових заходів.

14:03 Державна прикордонна служба України ввела обмеження на перебування районах, що межують з Росією та Білоруссю. Заборонили перебування там у нічний час, проїзд авто по бездоріжжю та зйомки на камеру.

14:18 У Центрі оборонних стратегій України повідомили, що Росія розгорнула в Чорному й Азовському морях 46 бойових кораблів зі всіх флотів РФ.

14:21 Росія почала евакуацію свого посольства в Києві. З будівлі зник російський прапор.

15:30 Благодійний фонд "Повернись живим" повідомив, що за добу українці зробили внесків на суму понад 20,5 млн грн для допомоги ЗСУ. Ця цифра перевищила показники зборів фонду за весь 2021 рік.

Скриншот facebook.com/backandalive

16:00 Російські хакери здійснили DDoS-атаку на державні сайти та банки України. На деякий час перестали працювати сайти Верховної ради, Кабінету міністрів, Міністерства закордонних справ та СБУ.

17:00 За даними пресцентру ООС, впродовж 23 лютого російська армія 59 разів обстріляла прифронтові села вздовж лінії розмежування в Луганській та Донецькій областях. Окупанти здебільшого використовували важке озброєння, зокрема "Гради". Один військовослужбовець ЗСУ загинув.

17:30 На Донеччині розпочалися патріотичні акції "Краматорськ - це Україна!", "Бахмут - це Україна!". Люди з державними прапорами та плакатами вийшли на центральні площі та вулиці своїх міст, щоб показати згуртованість та єдність на тлі російської загрози. За день до цього відбулася акція "Маріуполь - це Україна!".

Фото: мітинг у Краматорську 23 лютого 2022 (krm.gov.ua)

18:00 В Офісі президента почалася закрита зустріч глави держави Володимира Зеленського з топовими представниками українського бізнесу. Були присутні Рінат Ахметов, Віктор Пінчук, Сергій Тігіпко, Борис Колесніков, Сергій Тарута, брати Суркіси, подружжя Герег, Зиновій Козицький та інші. Також брали участь представники силового блоку.

Як повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров за підсумками зустрічі, "держава висловила підтримку підприємцям, і вони своєю чергою висловили підтримку державі та готовність підставити своє плече у складний для країни час".

21:50 Верховна рада підтримала запровадження режиму НС в Україні з 24 лютого терміном на 30 діб.

22:23 До України прибули літаки з військовою допомогою від Польщі та Латвії. Союзники передали військове спорядження, гранатомети та ПЗРК Stinger.

22:37 Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що з 24 лютого 2022 в столиці мають встановити блокпости на вʼїздах, обмежать роботу кафе і нічних клубів із 07:00 до 23:00, посилять охорону аеропортів і вокзалів.

23:00 У Міністерстві оборони США заявили, що поблизу кордонів України перебувають 190 тисяч російських військових, 80% із яких приведені в бойову готовність. У Пентагоні спрогнозували, що глава РФ Володимир Путін може або розпочати вторгнення в ОРДЛО, або здійснити широкомасштабне вторгнення в Україну із застосуванням повітряних і ракетних ударів, наступу на морі та суші.

23:04 ГУР МО України повідомило, що росіяни почали евакуацію на заводі "Титан" в Армянську не території окупованого Криму поряд з адмінмежею Херсонщини. У розвідці зазначили, що ймовірні провокації: не виключено теракт або хімічну диверсію з метою звинувачення української сторони.

23:38 Ватажки самопроголошених "ЛДНР" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік звернулися до лідера РФ Володимира Путіна з проханням надати допомогу у "відбитті агресії з боку Збройних сил України".

Опівночі 24 лютого в Україні набув чинності режим надзвичайного стану, а за чотири години Росія почала повномасштабне вторгення з проривом кордонів на кількох напрямках та масованою ракетною атакою по містах.