Что происходило на фронте сегодня: самые горячие направления и потери оккупантов

На фронте с начала суток 24 сентября произошло 122 боевых столкновения. Российские оккупанты атакуют почти на всех направлениях, больше всего - на Покровском.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
По данным Генштаба, с начала суток захватчики нанесли четыре ракетных и 45 авиационных ударов, применив шесть ракет и сбросив 87 управляемых авиабомб.
Кроме этого, россияне привлекли для поражения 2435 дронов-камикадзе и осуществили 3593 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили четыре штурмовых действия оккупантов, один бой продолжается. Также враг нанес 8 авиационных ударов, при этом сбросил 17 управляемых авиабомб, совершил 153 обстрела, из которых восемь - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг дважды атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска.
На Купянском направлении вражеские подразделения совершили шесть штурмовых действий, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в районах Котляровки, Лозовой и в сторону Песчаного и Колесниковки, сейчас одна атака продолжается.
На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 24 раза атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Колодязи, Шандриголово, Новоселовка, Дерилово и Заречное.
На Северском направлении враг семь раз пытался прорваться в районах Серебрянки, Орехово-Васильевки и в сторону Дроновки и Ямполя.
На Краматорском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения, подразделения противника пытались продвинуться в районе Часового Яра, Новомаркового и в сторону Ступочек.
На Торецком направлении россияне десять раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки и Яблоновки.
С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 47 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Полтавка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономичное, Сухецкое, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное и Ореховое. В некоторых локациях бои не прекращаются.
Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении обезврежено 164 оккупанта, из которых 111 - безвозвратно.
Наши защитники уничтожили автомобиль, 18 беспилотных летательных аппаратов и артиллерийскую систему. Также значительно повреждены три артиллерийские системы и три единицы автомобильной техники. Кроме этого украинские защитники поразили два пункта управления БПЛА и восемь укрытий личного состава.
На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 12 вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Воскресенка, Январское, Вороное, Терновое и Новогригорьевка, еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили четыре попытки вражеских подразделений продвинуться вперед в районе Ольговского.
На Ореховском направлении захватчики один раз пытались продвинуться в сторону Новоандреевки.
На Приднепровском направлении противник совершил три безрезультатных попытки наступления, понес потери.
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 104 550 военных.
В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили 970 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили 2 танка, 3 боевые бронированные машины, 43 артиллерийские системы, 1 РСЗО, 2 самолета, 334 дрона и другую технику врага.