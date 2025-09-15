Что происходило на фронте сегодня: самые горячие направления и потери врага

По данным Генштаба, сегодня государство-террорист нанесло один ракетный и 42 авиационных удара, применило две ракеты и сбросило 64 управляемые бомбы. Кроме того, захватчики привлекли для поражения 1846 дронов-камикадзе и осуществили 3450 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло шесть боестолкновений с российскими захватчиками. Враг нанес 4 авиаудара, сбросил 12 управляемых бомб, совершил 132 обстрела, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг 15 раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Амбарного, Одрадного и Красного Первого. До сих пор продолжается шесть боестолкновений.

Девять раз агрессор пытался идти вперед на наши позиции на Купянском направлении в районах населенных пунктов Кондрашовка, Загрызово и в направлении Купянска, Петропавловки. Четыре вражеские атаки продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отражали 16 российских атак, шесть из которых продолжаются до сих пор. Враг наступал в направлении населенных пунктов Среднее, Ставки и вблизи Грековки, Дерилово, Шандриголово, Колодязов, Торского.

На Северском направлении украинские воины отбили 10 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Григорьевки и в сторону населенных пунктов Ямполь, Дроновка. Четыре боевых столкновения продолжаются.

На Краматорском направлении произошло четыре боестолкновения с противником в районе Орехово-Васильевки и в направлении Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении наши войска сегодня отражали 13 вражеских атак в районах Щербиновки, Катериновки и в направлении Плещеевки, Русиного Яра, Полтавки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 41 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Владимировка, Заповедное, Новоэкономичное, Котлино, Удачное, Дачное и в сторону Свободного, Красного Лимана, Мирнограда, Родинского, Луча, Звирово, Молодецкого, Новоподгородного, Новопавловки, Тернового, Новоивановки, Филиала. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники отбили 38 атак, три боевых столкновения продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на Покровском направлении оккупанты потеряли 156 человек убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили 11 единиц автомобильной техники, два мотоцикла, 15 беспилотных летательных аппаратов и пункт управления БПЛА. Также поразили две единицы автомобильной техники, одну пушку и 5 укрытий личного состава противника.

На Новопавловском направлении наши защитники уже отбили 32 вражеские атаки вблизи населенных пунктов Ялта, Шевченко, Камышеваха, Вороное и в направлении Филиалы, Ивановки, Искры, Январского, Ольговского, Полтавки. Еще четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не фиксировалось

На Ореховском направлении противник дважды наступал, в районе Каменского и в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили четыре атаки оккупантов.