Что происходило на фронте сегодня: самые горячие направления и атаки оккупантов

По данным Генштаба, с начала суток противник нанес три ракетных и 59 авиационных ударов, применив четыре ракеты и сбросив 74 управляемые бомбы, 1334 удара дронами-камикадзе и совершил 4421 обстрел позиций украинских войск и населенных пунктов.

На Харьковском направлении Силы обороны отбили три вражеских штурма в районах Волчанска и Волчанских Хуторов.

Враг четыре раза атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах Загрызово, Песчаного, Новой Кругляковки и в сторону Степной Новоселовки. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Лиманском направлении сегодня российские войска двенадцать раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи Колодязов, Зеленой Долины, Торского и в направлении Чернещины, Карповки, Нового Мира. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении украинские воины отбили две атаки противника в сторону населенного пункта Григорьевка.

Наши войска отбили три атаки в районе Часового Яра и в сторону Белой Горы на Краматорском направлении. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня пятнадцать раз штурмовали позиции наших защитников в районах Крымского, Русиного Яра, Дружбы, Торецка и в сторону Яблоновки. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 37 штурмовых и наступательных действий. Активность российских оккупантов наблюдалась в районах Новой Полтавки, Покровска, Котляровки, Новоукраинки, Андреевки, Новооленевки, Зверевого, Малиновки, Елизаветовки, Мирного, Лисовки, Удачного, Новосергиевки и в сторону Миролюбовки и Новониколаевки. Бои не утихают до сих пор в четырех локациях. Авиация противника нанесла удары управляемыми авиабомбами по Коптевому.

По предварительным подсчетам, наши воины ликвидировали 81 и ранили 52 оккупантов на данном направлении, уничтожили один миномет, шесть мотоциклов и семнадцать БПЛА разного типа. Кроме того, значительно повредили танк, четыре автомобиля, две гаубицы и четыре вражеских автомобиля.

На Новопавловском направлении захватчики совершили 24 атаки на позиции украинских войск, противник пытался продвинуться в районах Константинополя, Новоселки, Ровнополя, Свободного Поля, Запорожья и в направлении Зеленого Поля, Новополя, Шевченко, Комара и Багатира. Три боестолкновения сейчас продолжаются. Авиаударам подверглись Новодаровка, Ольговское, Новомихайловка, Мирное, Комар и Федоровка.

На Гуляйпольском направлении противник применил неуправляемые авиационные ракеты по Гуляйполю.

На Ореховском направлении произошло три боестолкновения вблизи Степного и Щербаков. До сих пор продолжается бой.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

Силы обороны Украины на Курском направлении сегодня отбили двадцать атак захватнической армии. Противник нанес одиннадцать авиационных ударов, сбросив при этом 13 КАБов, также совершил 157 обстрелов.