Что происходило на фронте 22 ноября: сводка Генштаба

По состоянию на 22:00 22 ноября на фронте произошло 157 боевых столкновений. Традиционно, больше всего - на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Противные нанес один ракетный и 32 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 75 управляемых авиабомб. Также использовал для ударов 2 748 дронов-камикадзе, совершил 3 243 обстрела населенных пунктов и позиций украинских войск.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 14 атак захватчиков. Враг нанес один авиационный удар, сбросил три управляемые авиационные бомбы и совершил 111 обстрелов, два - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения сдержали три атаки врага вблизи Волчанска, Лимана и Синельниково.

На Купянском направлении украинские воины отбили шесть атак врага в районах Песчаного, Петропавловки и Купянска.

На Лиманском направлении произошло два боевых столкновения вблизи населенного пункта Новоселовка.

На Славянском направлении противник 10 раз проводил наступательные действия в районах Серебрянки, Северска, Свято-Покровского, Пазено и Дроновки. Украинские защитники остановили 9 вражеских штурмов.

На Краматорском направлении военные ВСУ успешно отбили один вражеский штурм в сторону населенного пункта Константиновка.

На Константиновском направлении оккупанты атаковали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Софиевка, Щербиновка, Яблоновка, Иванополье, Степановка и в направлении населенного пункта Николайполье. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отбили 15 атак врага.

В течение суток на Покровском направлении враг совершил 34 наступательных действия. Активность российских оккупантов фиксировалась вблизи населенных пунктов Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Никаноровка, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Покровск, Ровно, Зверево, Новопавловка, Молодецкое, Дачное и Филия.

"В течение суток на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 83 оккупанта, из которых 60 - безвозвратно", - говорится в сообщении Генштаба.

Кроме того, украинские воины уничтожили 24 беспилотных летательных аппарата и две единицы специальной техники оккупантов. Также поразили две артиллерийские системы, две единицы автомобильной техники и одну реактивную систему залпового огня.

На Александровском направлении украинские подразделения отбили 16 атак в районах населенных пунктов Сосновка, Вербовое, Привольное, Березовое, Степное, Красногорское, Алексеевка, Егоровка и Злагода. Враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Великомихайловка, Остаповское и Косовцево.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили 18 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Яблочное, Затишье, Варваровка, Прилуки, Гуляйполе, Малиновка, Высокое. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Варваровка, Терноватое и Белогорье.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции украинских подразделений в районах Малой Токмачки и Степногорска.

На Приднепровском направлении враг трижды пытался приблизиться к позициям защитников Украины в направлении Антоновского моста. Успеха не имел. Кроме того, оккупанты нанесли авиаудар по Ольговке.