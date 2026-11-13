Что происходит после поджога по заказу РФ: блиц с эстонским производителем НРК TheMIS

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Поджог. В Milrem Robotics не комментируют расследование, проводимое эстонскими властями, и говорят, что сотрудничают с ними как потерпевшая сторона.

В Milrem Robotics не комментируют расследование, проводимое эстонскими властями, и говорят, что сотрудничают с ними как потерпевшая сторона. Поставки. По словам Рикка, пожар не повлиял на обязательства перед клиентами, а цель поставить Украине более 150 машин до конца 2026 года не изменилась.

По словам Рикка, пожар не повлиял на обязательства перед клиентами, а цель поставить Украине более 150 машин до конца 2026 года не изменилась. Безопасность. Компания усиливает защиту в соответствии с новой оценкой рисков, проводимой полицией безопасности и органами безопасности.

Компания усиливает защиту в соответствии с новой оценкой рисков, проводимой полицией безопасности и органами безопасности. Уроки Украины. Украинские компании скорее реагируют на запросы с поля боя, но европейские государства покупают НРК с расчетом на годы и десятилетия использования, поэтому украинский опыт не всегда применим в других странах.

Что Milrem знает о расследовании поджога

– 29 сентября эстонские власти сообщили, что пожар в августе был поджогом по заказу российских спецслужб. Что Milrem знает о ходе расследования?

– Нам просто нечего на это ответить. Расследование проводят власти, они же и обнародуют результат, и нам нечего добавить. Единственное, что можем сказать: пожар не повлиял на наши текущие обязательства перед клиентами. Это то, что нам известно.

– Какова ваша роль в этом расследовании? Вы вовлечены постоянно или это было только сотрудничество в начале?

– Мы как компания, как потерпевшая сторона, просто сотрудничаем с органами власти. Мы предоставили всю информацию, которую у нас просили, а расследование было проведено. Эстонские власти объявили, что этих лиц задержали в Латвии – задержали тех, кто это организовал. Они объявили результат, так что нам как пострадавшим нечего добавить.

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Повлиял ли поджог на производство и поставки Украине

– Вы упомянули, что существенного влияния на производство не было. Но как быстро возобновили работу? Даже небольшой поджог – это определенная пауза.

– Опять же, мы не будем комментировать все эти аспекты. Единственное, что мы можем сказать: мы способны выполнить все обязательства перед клиентами, и ничего не задержится.

– Вы планировали поставить Украине более 150 машин до конца 2026 года. Эта цель до сих пор актуальна или немного сместилась – возможно, на несколько недель?

– Ничего не изменилось. Все идет по плану.

Как Milrem усиливает безопасность

– Россия, конечно, отрицает свою причастность. Каким должен быть ваш ответ в таком случае? Как эстонская оборонная индустрия должна изменить подходы к таким угрозам?

– Все делается согласно оценкам рисков, а оценку рисков проводят полиция безопасности и органы безопасности. Конечно, мы сотрудничаем с ними каждый день и меняем свой уровень безопасности в соответствии с их оценкой рисков. Сейчас очевидно, что риски больше, чем раньше, поэтому мы соответственно усиливаем безопасность. Это то, что мы можем сделать.

– Есть ли у вас обмен информацией – официальный или неофициальный – с украинскими компаниями? Украинские компании сталкиваются с такими угрозами в гораздо больших масштабах. Некоторые угрозы для Эстонии неактуальны – по украинским компаниям может прилететь баллистическая ракета или реактивный "Шахед" – но есть вещи, которые могут произойти и в Украине, и в Эстонии.

– Не могу сказать ни да, ни так. Мы просто не комментируем вопрос безопасности – мы просто усиливаем ее. Но в целом оборонные компании по всему миру, независимо от того, где они расположены, обычно защищены лучше других компаний.

Риски для оборонных компаний есть всегда. Это могут быть протестующие, может быть иностранная разведка – кто угодно. Но опять же единственное, что я могу ответить: мы усиливаем безопасность в соответствии с новой оценкой рисков. Это все.

– А как насчет сотрудничества с эстонскими спецслужбами и государством?

– Это сотрудничество происходит постоянно. Мы, безусловно, сотрудничаем со спецслужбами и эстонскими властями – это то, что можем сказать.

Является ли поджог частью более масштабной российской операции

– Видите ли вы атаку на вас как часть более масштабной российской операции против европейских оборонных компаний, поставляющих оружие Украине? Или это произошло, потому что вы именно эстонская компания, или именно потому, что вы Milrem Robotics? Каково ваше место в этой картине?

– Из того, что видно из медиа, это не единственное событие. Подобных случаев было несколько по всей Европе, так что это похоже на закономерность, а не на одиночное событие.

Продукция Milrem Robotics на выставке (фото Milrem Robotics)

– Многие угрозы выявляют благодаря неформальной коммуникации. Известно о случаях с чипами в эстонских ID-картах: об уязвимости стало известно, потому что инженер из Праги был знаком с одним эстонцем – он просто позвонил по телефону и сказал, что есть угроза. Пытаетесь ли вы как оборонные компании выстраивать такие же связи?

– Думаю, есть большая разница между киберугрозами и физическими угрозами. Если посмотреть, как построен цифровой мир, то везде используются те же строительные блоки. Кто-то когда-то давно написал фрагмент кода, и теперь все используют тот же код в разных приложениях. Так что когда в таком коде что-то обнаруживают, это не становится публичной информацией сразу.

В кибермире это называют уязвимостью нулевого дня. Есть организации, а также отдельные люди, которые пытаются собирать такие уязвимости и использовать их, когда наступит подходящий момент. Поэтому, если что-то происходит, это не попадает в новости сразу, и поэтому организован также неофициальный обмен информацией – чтобы быть в курсе. Это вполне нормально.

В физическом мире все по-другому. Каждое событие – это отдельно организованная операция. Если здесь что-то происходит – пожар – это сразу публичная информация. Все могут это видеть, все могут прочесть об этом в газете. Ничего не скрыто. Поэтому публичная коммуникация и работа журналистов хорошо работают: вы пишете статью, все сразу узнают, что произошло, и начинают думать, как обращаться с подобными проблемами.

Так что я бы сказал, что потребности в таком обмене информацией, пожалуй, нет. По крайней мере, в Европе ситуация не столь драматична. А общей информацией, конечно, обмениваются через полицию и органы безопасности – они это делают в любом случае. Они проводят брифинги и информируют разные стороны. Так что я бы сказал, что нынешние инструменты обмена информацией вполне уместны.

Чему Европа может научиться у Украины

– Чему вы научились с работы в Украине? Что украинская индустрия наземных роботизированных комплексов делает лучше эстонских или европейских производителей НРК?

– Думаю, украинцы очень хорошо умеют быстро реагировать на запросы с поля боя. Если требуется конкретное усовершенствование, украинские компании могут доработать или изменить продукт на месте довольно быстро. В этом смысле рынок НРК в остальном мире совсем иной.

Остальный мир не покупает НРК, чтобы отправить их на поле боя – у них нет поля боя. Поэтому они смотрят на более дорогие и более сложные системы. Я не говорю, что системы на поле боя в Украине не сложны, но им и не нужно так быть. Сложность имеет свою цену. И если вы на поле боя в Украине и знаете, что этот НРК уничтожат через несколько дней или несколько недель…

– …то и подход у вас другой.

– Именно так. Подход другой, потребность другая. Похоже, что то, чему мы учимся в Украине, можно применить в Украине, но не слишком – в других странах. У других стран сейчас есть другие нужды. А мы как компания просто отвечаем на те потребности, которые есть у каждой страны.

– Могли бы вы описать конкретные потребности конкретных стран? Например, Дании нужны НРК с компонентами A, B, C по такой цене, а Швеции – с компонентами D, F, P, более широкие или меньшие.

– Я не могу называть потребности стран. Но в целом самая большая разница в том, что в Украине технику уничтожают, а в остальном мире – не слишком. Другие страны используют системы для обучения, для разных сделок; логистика и военные в целом везде одинаковы.

Но самая большая разница в том, что когда, например, европейские страны покупают, они учитывают, что могут использовать этот НРК годами и десятилетиями, а не несколько дней или недель. Они закупают иначе, потому что знают, что его не уничтожат. Украина хочет эти системы, понимая, что их уничтожат.

Так что потребности очень разные. Когда вы поставляете в Украину, главный аргумент – цена и оптимизация. Другие страны смотрят под другим углом: какая система лучше всего прослужит следующие 10–20 лет. Логика закупок очень разная.

Производственная площадка в Таллинне (фото Milrem Robotics)

– Какая польза из украинского опыта, если он не слишком применим на других европейских рынках?

– Это, пожалуй, больше вопрос к военным, потому что решение они принимают. Другие страны должны усвоить: если ситуация станет похожей на украинскую, нужно понимать, как достаточно быстро производить не слишком дорогие системы. И этот вопрос не технологий – это вопрос производства, который нужно решить. Это главный урок. Что касается самих технологий, урок в общем-то такой: если ситуация будет похожей, какие НРК и с какими технологическими возможностями, вероятно, понадобятся.

Очень хороший пример – также операции в Иране. До этого все говорили о военных нуждах в Украине. Когда началась война в Иране, мысли автоматически сместились в сторону того, какие морские возможности понадобятся в будущем. Этот сдвиг в мышлении ощутим. Есть один тип конфликта, есть другой тип конфликта, и мы не знаем, каким будет будущий конфликт и какие именно технологические возможности понадобятся.

Поэтому странам сложно понять, куда направлять ресурсы, потому что они не могут все потратить на разработку дронов, противодействия дронам или НРК – есть и другие военные и потребности безопасности. Как это сбалансировать – самый большой вызов.

Какие уроки из Украины уже воплощены в продуктах и производстве Milrem

– Какие уроки по боевым действиям в Украине вы уже внедрили в свои продукты? И вы вспомнили производство: какие уроки украинского подхода к производству НРК вы внедрили в свой производственный цикл?

Что касается технологий – опять же, не могу вдаваться в конкретику, но могу сказать, что мы, безусловно, усовершенствовали систему камер, возможности в сфере РЭБ, передачу дистанционного управления системами, баллистическую защиту, например, в зависимости от потребностей заказчика. Есть очень много вещей, которым инженеры учатся постоянно. Но опять же это вытекает из украинских нужд; у других стран – другие потребности. Но да, это уроки из Украины.

Что касается производства, думаю, это не столько вопрос производства, сколько вопрос закупок, и со стороны индустрии мы, пожалуй, не те, кто должен на него отвечать. Самое важное – чему научатся военные и какие изменения они внесут в систему закупок. Со стороны индустрии могу сказать, что закупки должны быть значительно более быстрыми, а не длиться годами. И им нужно понять, как действовать в ситуации, когда страна не хочет покупать дроны массово, например, потому что боится, что те пролежат на складе следующие пять лет и устареют.

Надо понять, как держать склад заполненным на случай, если он понадобится завтра, и что делать, если потребность будет длиться пять лет. Это вызов для закупок. Я не знаю, какой здесь ответ.

НРК TheMIS от Milrem Robotics на тестировании (фото Milrem Robotics)

– Рассматривали ли вы когда-нибудь возможность локализовать производство в Украине? Если да, то почему? А если нет, то тоже почему?

– Мы можем производить в разных местах. У нас есть производство в Нидерландах: правительство Нидерландов решило закупить у нас системы и передать их Украине, поэтому производство происходит и в Нидерландах. В оборонной индустрии очень типично, что когда кто у вас закупает, он хочет, чтобы производство было на его территории. Так что все зависит от закупки.

Благодарим команду eGA и проект Европейского Союза DT4UA за помощь в организации интервью.