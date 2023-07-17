Что происходит с наступлением на Бахмут: оценка эксперта

По его словам, ситуация в районе Бахмута несколько отличается от того, что заявляют украинские должностные лица и официальные спикеры.

"На мой взгляд, она вряд ли описывается именно теми сочетаниями и терминами, которыми официальные спикеры ее характеризуют: полуокружение, огневой контроль над перемещением сил и средств противника и т.д. Я не согласен с такими оценками, если мы имеем в виду именно то, что употребляют обычно под этими терминами. Говорить о какой-то огневой "ловушке" или огневой "мешок" относительно целого района обороны противника в Бахмуте - это явное преувеличение", - сказал Машовец.

Также он отметил, что информация о том, что россияне в Бахмуте находятся сейчас в полуокружении является преувеличением.

"Нет там никакого полуокружения, трети окружения или даже четверть окружения", - подчеркнул эксперт.

По его словам, в Бахмуте борьба за фланговые районы.

"Сейчас на южном левом фланге у противника отвалилась левая "клешня". Он сейчас пытается купировать последствия ликвидации своего левого фланга и одновременно пытается удержать правый - это то, что известно как соледарский выступ противника. Там сейчас у него положение не очень хорошо, но он еще уверенно удерживает этот район. Более того, подтащил туда определенные резервы", - рассказал Машовец.

Он отметил, что пока нет оснований для того, чтобы оккупантам отступали из Бахмута.

Эксперт также рассказал, придется ли оккупантам уходить из города, если ВСУ вернут Берховку и Клищиевку.

"Клещеевки и Берховки недостаточно. Но вот выход передовых подразделений ВСУ к рубежу Подгородное - Покровское, а также Веселая Долина - Клиновое, думаю, этому будет способствовать", - отметил Машовец.

Ситуация в Бахмуте

За неделю ВСУ удалось уволить 7 кв. км на Бахмутском направлении. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, там продолжаются наступательные действия.

"На южном фланге вокруг Бахмута в течение прошлой недели мы ежедневно продвигались. За прошедшую неделю в результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта на Бахмутском направлении освобождена территория 7 кв.км", - рассказала она.

Маляр отметила, что за время наступления на этом направлении освобожденная площадь составляет 31 кв.км.