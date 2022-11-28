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Что происходит на Кинбурнской косе: ответ Гуменюк

Фото: Наталья Гуменюк (facebook.com/natusya.humenyuk)
Автор: Елизавета Драбкина

На Кинбурнской косе в Николаевской области продолжаются боевые действия, ситуацию усложняют погодные условия.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на слова руководительницы пресс-центра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк в эфире национального телемарафона.

"Там происходит то же, что происходит по всей Украине - война. Там происходят боевые действия, и работа очень сложная, в том числе и потому, что специфические и погодные условия (штормы, ветер), специфическое и само географическое расположение", - сказала она.

Кроме того, Гуменюк отметила, что о Кинбурнской косе говорят и в контексте "зернового коридора", ведь николаевские порты можно добавить к инициативе только после полного освобождения области.

"Все это - очень большой спектр факторов, которые нужно учитывать и дождаться официальной сводки Генерального штаба, только они могут известить о том, что действительно происходит, и когда действительно можно радоваться", - добавила она.

Напомним, аналитики ISW сообщали, что украинские военные могут закрепиться на Кинбурнской косе и продолжить контрнаступление в Херсонской области.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким отмечал, что ВСУ осталось деоккупировать три населенных пункта на Кинбурнской косе, чтобы полностью освободить Николаевскую область.

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Николаевская областьВойна России против Украины