ua en ru
Пт, 23 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Что происходит на ключевых направлениях фронта: сводка Генштаба за день

Четверг 22 мая 2025 23:26
UA EN RU
Что происходит на ключевых направлениях фронта: сводка Генштаба за день Иллюстративное фото: Генштаб обновил данные о фронте за день (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

С начала суток вдоль всей линии произошло 101 боевое столкновение. Украинские бойцы отбивают атаки врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, противник нанес два ракетных и 51 авиационный удар, применил четыре ракеты и сбросил 78 КАБ. Кроме того, применил 1324 дрона-камикадзе, совершил 4183 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населенного пункта Волчанск и в сторону Довгенького.

Три атаки отбили украинские защитники на Купянском направлении, в районах Петропавловки, Колесниковки, Кондрашовки, Новой Кругляковки и в сторону Песчаного. Еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

Двенадцать атак захватчиков остановили украинские воины в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Торское, Липовое и Редкодуб на Лиманском направлении.

На Северском направлении противник совершил два наступательных действия в районах Григорьевки и Белогоровки.

На Краматорском направлении наши защитники остановили три попытки захватчиков продвинуться вперед в районах Часового Яра и Белой Горы. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Торецком направлении оккупанты сегодня шесть раз штурмовали позиции наших защитников в районах Романовки, Торецка и Дилиевки. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отбили четыре штурма противника, до сих пор продолжается два боестолкновения.

На Покровском направлении враг совершил 32 наступательных действия. Активность российских оккупантов - вблизи населенных пунктов Елизаветовка, Лисовка, Малиновка, Зверево, Котляровка, Даченское, Удачное, Троицкое, Андреевка, а также в направлениях населенных пунктов Луч, Шевченко Первое, Миролюбовка. Пять боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 11 атак оккупантов вблизи Константинополя и в сторону Шевченко и Новополя. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно остановили одну попытку захватчиков продвинуться вперед вблизи населенного пункта Высокое.

На Ореховском направлении враг сегодня провел два наступательных действия в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Курском направлении сегодня произошло 20 боестолкновений. Враг нанес 12 авиационных ударов, сбросив 16 управляемых бомб по населенным пунктам и позициям Сил обороны. Кроме того, совершил 191 артиллерийский обстрел, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла почти 977 тысяч единиц живой силы.

Только за минувшие сутки потери врага составили еще 870 человек. Также Силы обороны поразили: четыре танка, пять боевых бронированных машин, 32 артиллерийские системы и не только.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ Война в Украине
NEWS
Путин снова приказал создать "буферную зону" на границе с Украиной
Путин снова приказал создать "буферную зону" на границе с Украиной
DAILY
Тайные миссии ГУР против России: эксклюзивное интервью с героем "Философом"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Тайные миссии ГУР против России: эксклюзивное интервью с героем "Философом"