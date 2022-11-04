Что происходит в Кабмине Шмыгаля и зачем Зеленскому слияние министерств

Даже во время войны тема перестановок в Кабмине и их формат не выпадает из внимания СМИ и политических кулуаров. Еще с лета версии возможных кадровых изменений отличались только своим масштабом и действующими лицами. Но по факту в июле дело не пошло дальше замены министра социальной политики, когда уволили Марину Лазебную и назначили Оксану Жолнович.

Инсайдеры в правящей команде даже запускали в информпространство фамилии потенциальных кандидатов на пост премьера, которые могут осенью или зимой заменить Дениса Шмыгаля. По одной из версий, так якобы могли спустить общественный пар из-за непростой экономической ситуации, вызванной войной.

Команда власти в июле рассматривала более масштабный план изменений Кабмина, чем несколько ротаций. Он предполагал сокращение и укрупнением почти всех министерств. Одним из инициаторов этой реформы был вице-премьер Михаил Федоров. Ему же и было поручено курировать ее реализацию.

Тем не менее, как утверждают источники издания, кардинальных изменений в правительстве в ближайшее время не будет. Ни о какой замене премьера и, тем более, перезагрузке всего правительства речь сейчас не идет. Первая причина, на которую указывают собеседники – "не к месту".

К тому же каких-либо внятных претензий, которые могли бы стоить Шмыгалю кресла, у Банковой нет. И едва ли во время войны Офис президента мог бы найти другого подходящего кандидата на его пост – эффективного менеджера без ярко выраженных политических амбиций.

Подобная ситуация и с объединением министерств. Весьма вероятно, что пока в правительстве попробуют провести только одно укрупнение. После того как министр регионального развития Алексей Чернышов ушел из Кабмина, его ведомство могут включить в состав Мининфраструктуры под руководством Александра Кубракова. Но, как считают информированные собеседники, в этом процессе не обойдется без преград и внутренних интриг.

Свой вместо своего

Алексей Чернышов вчера уже возглавил "Нафтогаз" вместо Юрия Витренко. Перспективу смены руководителя НАК обсуждали еще с лета. У Витренко, как утверждают собеседники издания, были слишком натянутые отношения с премьером, разногласия в кадровых вопросах и споры насчет объемов закупки газа на зиму. Да и сам он, похоже, последнее время также не сильно держался за свою должность. Как допускают источники, из-за семейных обстоятельств после отставки он уедет за границу. Тогда как ранее даже обсуждалось продолжение его карьеры на дипломатическом фронте.

Алексей Чернышов перешел из Кабмина в "Нафтогаз" (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)

Больше месяца назад в президентской команде всерьез заговорили о том, чтобы заменить Витренко Чернышовым. Хотя перед этим его потенциальным сменщиком называли замглавы Офиса президента Ростислава Шурму. Впрочем, ему же прочили и место министра экономики, которое пока остается за экс-замом ОП по вопросам экономики Юлией Свириденко.

Часть собеседников, близких к Банковой, утверждают, что на самом деле Чернышов метил на кресло премьера. И чтобы избежать накала конкуренции, Шмыгаль якобы даже был готов повысить его до статуса "вице-премьера". Но поскольку замена главы правительства пока на горизонте не просматривается, а Чернышову предложили достаточно неплохую альтернативу, он согласился перейти в "Нафтогаз".

По данным РБК-Украина, Минрегионом временно будет руководить и.о. – скорее всего, им станет первый зам Василий Лозинский. А Кубраков тем временем будет готовить слияние двух органов в одно министерство. Как это будет и в какие сроки – пока даже не знают собеседники издания в Министерстве инфраструктуры.

"Это длительный процесс. Его должен курировать Кубраков. Но, как я понимаю, этот и.о., очевидно, будет все равно координироваться с Кубраковым", – объяснил один из собеседников в команде власти.

Еще летом, когда все министерства проводили внутренний аудит, оценивая свою эффективность, главная задача состояла в том, чтобы найти и сократить дублирующие и бесполезные функции в госорганах. А вместе с этим – и бюджет на них. Ожидаемо, что такой подход нашел поддержку на Банковой и лично у президента, рассказывали собеседники РБК-Украина.

Но слияние министерств также помогает Офису президента закрыть еще один "пробел". Ведь проблема, с которой обычно сталкивается команда власти, проводя кадровые перестановки – короткая "скамейка запасных". Еще до войны было сложно найти на стороне профессионала, который, закатив рукава, будет "впахивать" с утра до ночи на благо государства. При этом постоянно оглядываясь на Офис и не заботясь о собственном политическом имидже.

Кубраков хорошо зарекомендовал себя перед президентом (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)

Кубраков на хорошем счету у президента. Он попал в команду Зеленского вместе с экс-премьером Гончаруком, получив 30 место в избирательном списке "Слуги народа". Позже возглавил "Укравтодор", где, в том числе, занимался президентским проектом "Большое строительство". А потом оттуда перешел в Кабмин. Коллеги, работавшие с Кубраковым в Раде, называют его "технократом". Весьма одобрительные отзывы он получает и от коллег по Кабмину, как неконфликтный и инициативный.

От начала войны Кубраков еще больше укрепил свое влияния. С конца февраля он, оставаясь в Киеве, решал вопросы доставки гуманитарных грузов, вооружения, восстановления разрушенной инфраструктуры. Летом к его сфере ответственности прибавилась еще и зерновая инициатива, благодаря которой из украинских портов идет на экспорт продовольствие.

"Кубраков – хороший парень. Он отличный исполнитель. Плюс у него не просматриваются каких-либо ярких политических амбиций, к чему достаточно ревностно относятся в Офисе. Он противник тем, касающихся "шкурняков" и "схематозов", – говорит один из собеседников издания, который хорошо знаком с министром.

Реформа на марше

Все эти факторы объясняют, почему президент дал добро на концентрацию такого функционала в попечительстве Кубракова. В его компетенции окажется целая "машина" – реальный сектор экономики, самоуправление и "Укрзализныця". Но у этой истории есть еще одна сторона медали – далеко не всем заинтересованным сторонам может быть выгодно такое усиление фигуры Кубракова.

"Ермак не особо волнуется по поводу Кубракова из-за отсутствия у него каких-либо политических амбиций. С другой стороны, поскольку идею о слиянии министерств президенту принес Михаил Федоров, неясно, будет ли он в целом поддерживать этот процесс", – рассуждает один из информированных собеседников.

Есть вопросы и насчет того, удастся ли Кубракову снова сработаться с замом главы ОП Кириллом Тимошенко, с которым, по данным издания, у них далеко не лучшие отношения. Хотя еще не так давно они считались членами единого "лагеря" и вместе занимались "Большим строительством". На Банковой Тимошенко отвечает по сути за те же сферы, которые в будущем будут сосредоточены под Кубраковым – инфраструктура и региональная политика.

Есть риск, что процесс слияния столкнется с недовольством представителей местного самоуправления, которые начнут сетовать: мол, вы ликвидируете профильное министерство – значит, для вас эта сфера не важна. К тому же в этой региональной вертикали многие ориентируются как раз на Тимошенко. По крайней мере, он у них ассоциируется как коммуникатор с Банковой.

Еще один фактор – слияние министерств предполагает, что Кубракову дадут статус вице-премьера. Эта приставка нередко становится трамплином для дальнейшего перехода на пост главы правительства. Едва ли Шмыгалю будет по душе, что у него появится пятый вице-премьер, который, что немаловажно, станет, по сути, управлять мини-Кабмином. Кстати говоря, до перехода на свой нынешний пост Шмыгаль также руководил Минрегионом в статусе вице-премьера.

Слияние двух министерств приведет к усилению Кубракова (фото: Facebook Кубракова)

"Разумеется, что есть заинтересованные лица, которые хотят провести это слияние быстро, но, думаю, Денис Анатольевич не позволит. Наверняка будет много палок в колеса и аппаратных преград в этом процессе с разных сторон. Идти и жаловаться президенту, что тебе кто-то мешает, не получится. Там такого не любят. А если ты не сможешь это организовать, тебя воспримут как слабую фигуру", – говорит один из собеседников в депутатском корпусе.

Другой источник во власти, напротив, считает, что на командную работу правительства новый функционал Кубракова не повлияет. По его словам, слияние Минрегиона и Мининфраструктуры – это часть будущего плана восстановления Украины и старт оптимизации госаппарата. В условиях войны это актуально, потому что позволит урезать расходы на его содержание. Поэтому вряд ли будет множество желающих застопорить этот процесс, уточнил собеседник.

С одной стороны, это вроде бы верный путь – сокращение штата чиновников и госорганов, оперирующих смежными сферами. Пока, по данным издания, обсуждается вариант, что вслед за Минрегионом реорганизация коснется Минстратегпрома и Минспорта – их могут сделать госагентствами. Только пока неизвестно, в подчинении каких министерств они окажутся.

Но в контексте этой реформы есть вопрос, что делать с теми членами правительства, чьи ведомства попадут "под нож", отмечают собеседники в президентской команде. Те, кто не захотят прощаться со своими креслами, наверняка будут тормозить этот процесс. И во-вторых, одним махом реформу Кабмина не проведешь. На это уйдет время, и неясно, насколько уместно активно браться за нее именно сейчас, учитывая вызовы войны и осенне-зимнего периода.