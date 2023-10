Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока

При подготовке материала использовались статьи из изданий The New York Times, The Wall Street Journal, The Insider, Настоящее время, а также публичные комментарии экспертов и аналитиков.

Неделю назад, 7 октября боевики палестинской организации ХАМАС неожиданно напали на Израиль. Часть террористов проникла на территорию страны и захватила несколько населенных пунктов. В то же время с сектора Газа по Израилю были нанесены ракетные удары.

В ответ на это Израиль объявил ХАМАС войну и за несколько дней нанес почти полтысячи ракетных и авиаударов по сектору Газа. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил о готовящейся наземной операции, а в министерстве энергетики сообщили, что отрезают Газу от всех коммуникаций.

11 сентября Израиля

7 октября, рано утром, в СМИ сообщили, что Израиль атакован со стороны сектора Газа. С 6:30 утра по городам велся обстрел, в результате которого пострадало много гражданских. Жители приграничных с Газой территорий заявили о боевых действиях вдоль разграничительной ограды с Израилем. Также люди видели передвижения палестинских боевиков.

Через час после начала нападения стало известно, что Израиль непосредственно атакуют боевики ХАМАС. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху созвал экстренное совещание с высшими должностными лицами сектора безопасности. В Тель-Авиве заявили, что готовы к войне, а представитель Сил обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что за одно утро по стране было выпущено более 2 тысяч ракет.

В ХАМАС, в свою очередь, призвали "исламское сопротивление в Ливане, Иране, Сирии и Ираке объединить свое сопротивление с сопротивлением палестинцев сегодня и начать марш в Палестину уже сейчас". Лидер боевиков объявил о начале операции "Буря Аль-Аксы", а Израиль объявил о сборе 360 тысяч резервистов и начал контртеррористическую операцию "Железные мечи".

События 7 октября развивались очень динамично – уже днем по стране закрылись все школы, были отменены авиарейсы. Спасатели сообщили о тысяче пострадавших и сотне погибших в результате ракетных атак. Общее число жертв с израильской стороны росло все последующие дни и на данный момент достигло более 1300 человек.

Израильские военные (фото: getty Images)

Спустя два часа после нападения ХАМАС израильская армия нанесла авиаудары по сектору Газа, в частности, по домам главарей террористов, а лидер боевого крыла ХАМАС Мохаммед Дейф назвал этот день "днем великой революции". Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что "ХАМАС заплатит за эту войну беспрецедентную цену" и объявил о зачистке приграничных населенных пунктов. Днем, пока шла зачистка, президент Израиля Ицхак Герцог обвинил Иран в причастности к нападению ХАМАС.

"При поддержке и руководстве своих доверенных командиров в Иране они совершили неспровоцированное мерзкое нападение на еврейское государство в еврейский святой день. Израиль предпримет все необходимые меры для устранения этой явной и непосредственной опасности для наших граждан", – сказал Герцог.

Через несколько дней Иран ответил на обвинения и заявил, что не причастен к нападению на Израиль, но поддерживает его. "Решительные меры, принятые Палестиной, представляют собой полностью законную защиту от семи десятилетий репрессивной оккупации и отвратительных преступлений, совершенных нелегитимным сионистским режимом", – указывается в заявлении миссии Ирана при ООН.

Западная реакция не заставила себя долго ждать – Бразилия заявила о созыве Совбеза ООН, а Нетаньяху провел свой первый с начала нападения разговор с президентом США Джозефом Байденом. В то же время, миротворцы ООН сообщили об усилении своего присутствия на границе Израиля и Ливана.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования и надежду на то, что порядок будет восстановлен, а террористы уничтожены. В то же время, в Пентагоне заявили, что обеспечат Израиль всем необходимым.

"В ближайшие дни Министерство обороны будет работать над тем, чтобы у Израиля было все необходимое для самообороны и защиты гражданского населения от неизбирательного насилия и терроризма", - заявил Ллойд Остин.

Биньямин Нетаньяху (фото: Getty Images)

Байден, выступая с вечерним обращением, заявил, что террору нет оправдания, а израильтяне получат всю необходимую помощь.

Рано утром 8 октября мир шокировала очередная жестокая атака ХАМАС. Как выяснилось, накануне на приграничных территориях проходил фестиваль "Nature Party" в честь еврейского праздника Суккот. В воскресенье утром в Рейме, где было мероприятие, нашли 260 погибших. Это были не только израильтяне, но и люди из других стран, которые приехали на праздник. Многих взяли в заложники.

Боевые действия проходили в 22 очагах и через два дня после нападения в Израиле заявили, что освободили захваченные террористами территории, но некоторые группы боевиков все еще разбросаны по приграничной линии. По мере освобождения городов раскрывались подробности того, что происходило, когда ХАМАС заходил в кибуцы – террористы убивали мирных жителей и издевались над солдатами ЦАХАЛ. Часть людей они взяли в заложники и увезли в Газу.

Нетаньяху заявил, что Израиль вступает в длительную войну, но ее первая фаза подходит к завершению. В этот же день по Израилю ударили со стороны Ливана, а позже обстреляли с Сирии. Через несколько дней ЦАХАЛ нанес ответные удары по Дамаску и Алеппо, выведя из строя аэропорты.

На Западе, тем временем, продолжали реагировать. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нападение ХАМАС будет способствовать российской агрессии в Украине. Нетаньяху провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Джорджией Мелони, премьер-министром Британии Риши Сунаком и еще раз обсудил ситуацию с Байденом. В ЦАХАЛ же уже успели окрестить нападение ХАМАС израильским "11 сентября".

Ночью 9 октября Wall Street Journal сообщил, что Иран помог ХАМАС спланировать операцию по атаке на Израиль. Официальные лица США, в ответ на это, заявили, что не обнаружили никаких доказательств причастности Тегерана к вторжению.

Зеленский, говоря об обстановке в Израиле, отметил, что она выгодна России. В то же время в ГУР сообщили, что РФ передала палестинским боевикам захваченную украинскую технику и готовит провокации, которые сразу же и появились – экс-президент России Дмитрий Медведев заявил, что ХАМАС пользуется украинской техникой, обвинив Украину в помощи террористам.

Эбрахим Раиси (фото: Getty Images)

В Минфине США сообщили, что не исключают введение новых санкций против Ирана. Зеленский, в свою очередь, выразил надежду, что помощь Украине в связи с событиями на Синайском полуострове не прекратится. 12 октября в Израиль приехал Энтони Блинкен, 13-го – Ллойд Остин.

За неделю военного конфликта Израиль подвергся большому количеству обстрелов. В ответ ЦАХАЛ неоднократно атаковал сектор Газа, сообщив, что в результате авиаударов были убиты ключевые фигуры ХАМАС. В Израиле рекомендовали жителям Газы эвакуироваться в течение 24 часов, отключили сектор от всех коммуникаций и объявили о начале наземной операции. По информации в медиа, они уже сконцентрировали у границ Газы большое количество войска и военной техники. Все это свидетельствует о том, что операция начнется очень скоро.

Ключевые игроки

ХАМАС – организация, которая была создана в 1987 году. Изначально представляла собой палестинское ответвление египетской организации "Братья-мусульмане". До 2006 года активно завоевывала симпатии у жителей сектора Газа, предоставляя им гуманитарную помощь, строила мечети и медресе, также занималась военной подготовкой. Параллельно с этим развивала свое политическое влияние. В отличии от своих светских конкурентов – ФАТХ ("Движение за национальное освобождение Палестины"), которое выступало за отказ от военных столкновений с Израилем и переходу к политическому диалогу, организация ХАМАС смотрела на этот вопрос более радикально и заявляла о намерениях уничтожить еврейское государство.

Собственно, подобное разнообразие в деятельности и более жесткие взгляды помогли им завоевать расположение большинства палестинцев, поэтому в 2006 году ХАМАС победил на выборах, ФАТХ пришел вторым. После жестокой и кровавой гражданской войны, в ходе которой боевики ХАМАС ампутировали своим соперникам конечности, в секторе Газа по сути установилась жесткая диктатура. Все жители Газы так или иначе зависят от ХАМАС, который разделился на три крыла – гуманитарное, военное и политическое. В связи со сложной экономической ситуацией в Газе, регион полностью зависит от дотаций своих более обеспеченных "патронов".

Больше всего ХАМАС помогает Иран. Тегерану выгодно вести прокси-войну руками ХАМАС с Израилем, поскольку Иран – еще один заклятый враг еврейского государства, но не имеет с ним общих границ и к тому же находится под обширным количеством западных санкций. При этом, Иран – это шиитское государство, а палестинцы – сунниты, как и сам ХАМАС. Большинство мусульман также сунниты и они не признают шиитов как своих "братьев по вере". Поэтому, если у ХАМАС желание уничтожить Израиль продиктовано, в том числе, борьбой за территорию, у Ирана другая цель – он хочет стать новой мусульманской "меккой". В их картине мира истребление евреев "легализует" шиитов как истинно праведных мусульман и сделает Иран главной страной в исламском мире.

Боевики ХАМАС (фото: Getty Images)

Помимо ХАМАС, в регионе Палестинской автономии Иран финансово поддерживает "Исламский джихад". Это группировка, которая разделяет идеологию ХАМАС, но отрицает любую политическую деятельность. После начала гражданской войны в 2011 году в Сирии, когда ХАМАС отказался помогать Ирану и поддержать режим Башара Асада, Иран сократил финансирование хамасовцев и стал помогать "Исламскому джихаду".

Также Иран полагается на "Хезболлу", по сути, полностью ему подконтрольную. "Хезболла" – это шиитская военная организация, а также политическая партия, которая выступает за создание в Ливане исламского государства по типу Ирана. "Хезболла" признана террористической организацией во многих государствах, включая страны ЕС и США. "Хезболла" превосходит ХАМАС по потенциалу в разы – у организации довольно большой запас оружия и боеприпасов, а члены организации имеют реальный боевой опыт после войны в Сирии. По мнению экспертов, то, что сделал ХАМАС, скорее, ожидали как раз от "Хезболлы", а нынешние "спикеры" палестинских боевиков постоянно призывают своих ливанских "коллег" присоединиться к их войне.

В течение недели военных действий с территории Ливана по Израилю были нанесены минометные удары. Также газета The Wall Street Journal со ссылкой на арабского чиновника сообщила, что "Хезболла" якобы предупредила Израиль об открытии второй линии фронта, если ЦАХАЛ начнет наземную операцию в Газе. Видимо, в связи с возможной опасностью, связанной с "Хезболлой", в ООН увеличили количество миротворцев на границе с Ливаном. 13 октября заместитель лидера "Хезболлы" Наим Кассем заявил, что боевики готовы напасть на Израиль.

"Мы полностью готовы, и когда придет время действовать, мы это сделаем", - заявил Кассем.

Боевики "Хезболлы" (фото: Википедия)

Еще один игрок на Ближнем Востоке – Сирия. Она никогда не признавала существования Израиля и трижды участвовала в войнах против еврейского государства. После нападения ХАМАС израильская армия заявила, что зафиксировала со стороны Сирии пуски ракет. В ответ ЦАХАЛ обстрелял территорию Сирии из минометов и артиллерии. Однако вряд ли можно ожидать, что Сирия непосредственно вмешается в конфликт ХАМАС и Израиля. В стране все еще идет гражданская война, пусть и не так интенсивно, как ранее. Кроме того, Израиль довольно очевидно дал понять, что случится с Сирией, если она вмешается в войну, ударив 13 октября по аэропортам в Дамаске и Алеппо.

Саудовская Аравия соблюдает нейтралитет и призывает ХАМАС и Израиль перейти от боевых действий к политическим переговорам. Ранее Саудовская Аравия поддерживала палестинцев в их желании создать независимое государство. В течение лет официальная риторика не менялась, но в последнее время отношения между Израилем и Саудовской Аравией заметно потеплели не без участия третьих лиц, в частности при посредстичестве США. Еще в 2020 году страны подписали мирное соглашение. С этих пор оба государства обсуждали нормализацию отношений. Срыв мирного соглашения между СА и Израилем часто назывался одной из причин нынешней агрессии со стороны ХАМАС.

Сегодня же, в свете последних событий, как сообщает Bloomberg, фактический правитель СА Мухаммед бин-Салман провел телефонный разговор с президентом Ирана Ибрагимом Раиси. В ходе общения лидер Саудовской Аравии якобы выразил поддержку палестинцам. Очевидно процесс налаживания отношений между СА и еврейским государством сегодня снова поставлен на паузу.

Турция была одной из первых стран, признавших государство Израиль. В 2010 году отношения между странами заметно ухудшились из-за того, что Израиль налаживал контакт с Грецией и Кипром, с которыми у турецкого государства сложные отношения. В этом конфликте Турция пытается выступить посредником. Реджеп Эрдоган за неделю военного конфликта провел переговоры практически со всеми государствами на Ближнем Востоке. Президенту Израиля Эрдоган заявил, что "любой шаг, который нанесет коллективный ущерб жителям Газы, усилит страдания в регионе".

Еще один игрок, имеющий свои интересы в войне между палестинцами и израильтянами – Россия. В течение недели военного конфликта, пока западные страны выражали сочувствие Израилю, в Кремле отмалчивались. Президент РФ Владимир Путин, говоря о событиях на Синайском полуострове, раскритиковал США, не выразив никакого соболезнования израильтянам. "Это яркий пример провала политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке", – заявил российский диктатор. Позже он сравнил ситуацию в Газе с блокадой Ленинграда, по сути приравняв Израиль к нацистам.

Владимир Путин (фото: Getty Images)

Многие политические обозреватели назвали странной эту риторику РФ, ведь раньше Россия сотрудничала с Израилем – еще в 2008 году между странами был отменен визовый режим, в 2012-ом в Москве открыли еврейский музей, а в 2020-ом Путин вместе с Нетаньяху был на открытии мемориала жертвам нацистской Германии.

Ухудшение отношения России к Израилю наступило после вторжения российских оккупантов в Украину. В Кремле, пытаясь оправдать свои действия, назвали украинскую власть и всех, кто ее поддерживает, в том числе и обычных украинцев, "нацистами". Путин и по сей день придерживается этой риторики, говоря о том, что РФ борется с нацистами, а Зеленский – это "позор еврейского народа". Возможно, Путин надеялся на поддержку со стороны Израиля, но ее не получил – власти страны и большинство ее жителей не стали помогать российской пропаганде, а поддержали Украину.

Поэтому сегодня, обсуждая нападение ХАМАС на Израиль, Россия использовала этот конфликт как возможность в очередной раз покритиковать Запад. Российская пропаганда особо не скрывает своего ликования в связи с атаками палестинцев на Израиль. Риторика Кремля сводится к тому, что Израиль, понадеявшись на США, выбрал себе неправильного союзника, который так и не смог разобраться с тлеющим и периодически вспыхивающим конфликтом на Ближнем Востоке. Кроме того, в РФ надеются, что война на Синайском полуострове сместит фокус внимания с Украины и ее перестанут поддерживать финансами и военной техникой.

Однако здесь стоит упомянуть и то, что России сейчас необходимо иранское оружие, в частности, ракеты. Вероятное втягивание Ирана в дальнейшее противостояние с Израилем означает, что такое оружие потребуется самому Тегерану. Но для России, очевидно, важнее сохранить теплые отношения с Ираном и встать в оппозицию к "однополярному" миру. В конце концов, по информации источников РБК-Украина в украинских спецслужбах, Иран, несмотря на свои интересы в войне ХАМАС против Израиля, находится на этапе торгов с РФ. И, возможно, получит от России ту военную технику, которая поможет Тегерану вести войну чужими руками. А России взамен таки достанутся баллистические ракеты для террора украинского населения.

***

Неизвестно, сколько времени продлится вновь вспыхнувший конфликт между Израилем и палестинскими боевиками. Сегодняшняя риторика еврейского государства довольно жесткая и категоричная. В одном из своих заявлений Нетаньяху напрямую заявил о намерении уничтожить ХАМАС, добавив, что каждый его член – покойник.

Однако в секторе Газа к ХАМАС так или иначе принадлежат подавляющее большинство жителей. Палестинские боевики не просто контролируют автономию, она по сути живет за счет тех средств, которыми снабжают ХАМАС. По разным оценкам в Газе живет от 2 до 2,5 миллионов человек. Таким образом, уничтожение боевиков – это, очевидно, уничтожение большей части самой Газы, в которой буквально проросло движение ХАМАС. С другой стороны само существование террористического движения представляет опасность для Израиля.

Аналитики, пытаясь спрогнозировать дальнейший исход событий, опираются на опыт Израиля в предыдущих военных столкновениях с палестинцами. В 2009 году израильская пехота зашла в Газу и довольно быстро продвинулась вперед – настолько, что в правительстве Израиля возникли споры, стоит ли продолжать операцию и нужна ли Тель-Авиву оккупация сектора. В 2014 году ситуация повторилась, но она стоила больших потерь израильской армии, чем в аналогичном процессе в 2009 году.

Сегодняшняя ситуация сложнее – ХАМАС лучше вооружен и осведомлен, чем раньше. Как будет развиваться это конфликт – неизвестно, но очевидно одно – он обойдется дорого для всех его сторон.