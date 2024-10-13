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Как узнать свой вакцинальный статус: объяснение Минздрава

Воскресенье 13 октября 2024 15:49
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Как узнать свой вакцинальный статус: объяснение Минздрава Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

За последние 50 лет вакцинация помогла спасти 154 миллиона жизней. Однако, в последнее время наблюдается тревожная тенденция - снижается уровень плановых прививок как в Украине, так и во всем мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения (МОЗ).

Когда взрослые или дети пропускают плановые прививки согласно календарю вакцинации, риск заражения инфекционными болезнями значительно возрастает. Среди этих опасных болезней есть дифтерия, коклюш и столбняк, от которых можно было бы защититься с помощью вакцин.

Согласно национальному календарю прививок, дети до 16 лет должны получить обязательные прививки от десяти опасных заболеваний, среди которых есть дифтерия, столбняк и коклюш.

Как проверить свою историю прививок?

Просмотрите свою медицинскую карточку, чтобы выяснить, есть ли в ней записи о проведенных прививках. Если самостоятельно найти информацию не удается, обратитесь к семейному врачу. Он поможет восстановить вашу историю вакцинации, проверив медицинские документы.

Из-за войны многие люди вынуждены менять место жительства, и не все имеют доступ к своей медицинской документации, чтобы подтвердить вакцинальный статус себя или своих детей. Для внутренне перемещенных лиц Министерство здравоохранения и Центр общественного здоровья разработали рекомендации, как получить необходимые данные о вакцинации

Напомним, РБК-Украина писало о том, где купить вакцину от гриппа и сколько она стоит в Киеве.

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Министерство здравоохранения Украины
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