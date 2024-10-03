Все украинцы до 16 лет должны привиться от 10 инфекций: список

Украинцы должны до 16 лет быть вакцинированы от 10 инфекций, а также делать обязательные прививки по календарю во взрослом возрасте.

Все украинцы до 16 лет должны получить прививки против 10 опасных инфекций, согласно Национальному календарю профилактических прививок. Это вакцинация против гепатита B, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и гемофильной инфекции типа B.

Также обязательны прививки и для взрослых. Так, против столбняка и дифтерии нужно делать ревакцинацию каждые 10 лет.

Вакцинация является ключевым инструментом для предотвращения эпидемий, осложнений и смертей от болезней, которые можно предотвратить. Медики отмечают: отказ от прививок представляет угрозу и не только отдельному человеку, но и коллективному иммунитету общества. Особенно это касается уязвимых слоев населения: детей, пожилых и лиц с хроническими заболеваниями.

Почему важно вакцинироваться от коклюша, дифтерии и столбняка

Кашлюк особенно опасен для младенцев, ведь может вызвать апноэ (временную остановку дыхания), что часто приводит к летальным случаям. До внедрения обязательной вакцинации каждый десятый инфицированный ребенок умирал, но сегодня количество случаев уменьшилось в 150 раз. Однако коклюш все еще уносит 160 тыс. жизней ежегодно, преимущественно среди детей до одного года. В Украине за первые восемь месяцев 2024 года зафиксировано 6073 случая коклюша, что почти в 22 раза больше по сравнению с прошлым годом.

Дифтерия также представляет смертельную опасность для невакцинированных людей: летальность без надлежащей медицинской помощи достигает 29%, а высокая вероятность инвалидности остается даже в случае выздоровления.

Столбняк является еще одним риском, особенно для новорожденных. Если заболевание возникает в первые 28 дней жизни ребенка, вероятность летального исхода составляет 80%. Однако вакцинация матери снижает риск заболевания у новорожденного на 88%, а смертность уменьшается на 92%.

Медики отмечают, что столбняк не передается от человека к человеку, соответственно коллективный иммунитет не работает, поэтому единственная защита от этой болезни – вакцинация.

Также важно помнить, что до начала вакцинации в возрасте двух месяцев защита новорожденного от коклюша, дифтерии и столбняка зависит исключительно от того, вакцинирована ли мать против этих болезней.

Вакцинация и коллективный иммунитет

Массовый отказ от вакцинации может привести к возобновлению эпидемий заболеваний, которые давно были под контролем. Это грозит не только сознательно отказывающимся от прививок, но и людям, которые не могут вакцинироваться из-за медицинских противопоказаний.

Коллективный иммунитет является критически важным для защиты уязвимых групп населения, таких как дети, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями. Эта защита была успешно продемонстрирована во время глобальной кампании по ликвидации натуральной оспы. Благодаря массовой вакцинации болезнь была полностью искоренена, а последний случай зафиксирован в 1977 году.

Медики отмечают: разрушение коллективного иммунитета из-за отказа от прививок может вернуть опасные инфекции, что ставит под угрозу жизнь миллионов людей.