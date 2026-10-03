"Что это вообще такое?": Лубинец обратился в ОГП из-за резонансного видео из Хмельнитчины

Украинский омбудсман отреагировал на резонасное видео, которое сейчас активно распространяется соцсетями.

"Я увидел эти кадры - и первый вопрос: что это вообще такое? На видео группа неизвестных людей в военной и гражданской форме подходит к частному дому, открывает окно и проникает внутрь. Кто именно эти люди - работники ТЦК и СП, военнослужащие или другие лица - должна установить официальная проверка", - подчеркнул Лубинец.

Он также добавил, что уже направил письмо в Офис Генерального прокурора с требованием установить всех причастных, выяснить обстоятельства и дать их действиям правовую оценку.

На фоне последних событий омбудсман напомнил, что незаконное проникновение в жилище или другое владение личности - это прямое нарушение статьи 30 Конституции Украины, гарантирующей неприкосновенность жилья.

"Я уже неоднократно подчеркивал: наследие, которое оставило прежнее руководство МОУ, не должно повторяться. Такие практики нужно полностью искоренять. Они не должны становиться нормой или обычными новостями, на которые не будут реагировать или забудут. Сейчас этот контроль за справедливостью становится ответственностью и нового Главнокомандующего", - заявил Лубинец.

По его словам, подобных видео из разных регионов Украины становится все больше, поэтому власти не имеют права игнорировать эту проблему.

"Каждое такое обращение и ситуация должна быть проверена. Каждое нарушение - получить правовую оценку", - подытожил Лубинец.