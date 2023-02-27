Что нужно знать родным военных, которые находятся в плену: важные советы

Для родственников защитников, которые находятся в плену, уже освобождены или пропали без вести разработали важные советы. Они помогут избежать возможных рисков для временно пребывающих в плену врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответное разъяснение от Military Media Center.

Эти рекомендации также важны и для журналистов.

Чего не следует делать

В частности, родственникам защитников и временно находящихся в плену защитниц, а также СМИ следует избегать:

передачи в СМИ персональных данных и персональной информации защитников (например: пленный сообщил, что он парамедик или водитель, а его освобожденный собрат в интервью подает другую информацию);

сознательного или бессознательного участия в психологических операциях врага (пример - звонки из тюрем родственникам пленных: "Ваш у нас, почему не забираете? Делайте что-то, протестуйте");

чрезмерной медийности пленных, которые до попадания в плен не были публично известны. Это может осложнить процесс возврата.

Как желательно действовать:

Между тем, украинцам в таких случаях рекомендуют следующее:

обращаться к международным организациям (ПАСЕ, ОБСЕ, Генассамблея ООН, Комиссия ООН по правам человека, правительствам государств) с требованиями давить на Россию по выполнению Женевской Конвенции;

обращаться к МККК, Рабочей группе ООН по вопросам насильственных и недобровольных исчезновений;

поддерживать регулярный контакт с Координационным штабом;

сообщать новую информацию о пленных в Национальное информационное бюро (HИБ) и материалы уголовного производства;

Важно! В случае, когда кто-то пытается лично или через онлайн-инструменты (формы, чат-боты и так далее), расположенные на неофициальных ресурсах, узнавать любые данные о военнослужащих, требовать деньги или другие ценности как плату за якобы возврат, обмен, включение в списков на обмен и т.п. - немедленно сообщать Координационный штаб и правоохранительные органы.

Рекомендации для родственников освобожденных из плена

Вместе с тем освобожденным из плена защитникам и защитницам и их родственникам, СМИ следует избегать:

сообщений типа "он/она быстро восстановится и вернется на фронт". Это может повлиять на дальнейшие процессы переговоров;

не раскрывать в СМИ персональные данные и информацию о находящихся в плену собратьев;

избегать чрезмерной конкретики при публичных высказываниях о нарушении прав (пытки, условия содержания), использовать общие нарративы о подобных случаях. Враг может оценивать эффективность воздействия пыток, основываясь на воспоминаниях освобожденных из плена;

не распространять фото- или видеоматериалы, на которых изображены еще не освобожденные защитники. Из них враг может получить дополнительную информацию о том, чем занимался пленный.

Как желательно действовать: