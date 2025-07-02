Что надо иметь дома на случай Третьей мировой: список от эксперта по выживанию

Не паникуйте, а готовьтесь

Деррик Джеймс, 50-летний "подготовитель", который с 2007 года планирует на случай стихийных бедствий и войны, поделился своими методами и лайфхаками по употреблению в условиях Третьей мировой войны.

Он владелец и руководитель собственной компании по подготовке к концу света в штате Мэн. С детства интересовался подготовкой к катастрофе и уже много лет активно запасается всем необходимым.

Деррик отмечает, что каждый кризис - от пандемии COVID-19 до войн - вызывает новую волну людей, которые начинают готовиться.

"Затем угроза исчезнет, и большинство людей забудут о ней, пока не произойдет другое событие", - говорит он.

Его главный совет: "Глубоко вдохнуть, составить план, которого вы сможете придерживаться, и не переживать".

Вот его ключевые рекомендации для тех, кто хочет иметь наилучшие шансы на выживание в худших сценариях.

Запас продуктов питания

Деррик подчеркивает важность иметь запас пищи минимум на три месяца. Хотя вода является критически важной, еду, по его мнению, будет значительно труднее достать во время кризиса.

"Если у вас есть еда на 30-90 дней, вы можете пережить любую бурю, которая встретится на вашем пути".

Что хранить: выбирайте продукты, которые долго хранятся и имеют высокую калорийность и питательную ценность. В его хранилище есть рис, фасоль, пшеница, мясные консервы и военные пайки.

Запас пищи должен быть обязательным (фото: SWNS)

Вода - это приоритет №1

Хотя без воды человек может прожить всего несколько дней, Деррик считает, что проблемы с доступом к пище возникнут быстрее. Однако запас воды остается критическим.

"Мы живем в хрупком обществе, и все может развалиться очень быстро", - предупреждает Деррик, указывая на то, что кибератаки могут нарушить водоснабжение. Без чистой воды ситуация быстро выйдет из-под контроля.

Решение: имейте достаточный запас чистой воды в вашем хранилище.

Воды должно быть много (фото: SWNS)

Связь: не оставайтесь в информационном вакууме

Даже в случае глобальной катастрофы важно иметь доступ к информации. И здесь могут помочь независимые устройства.

Деррик советует иметь обычные ручные радиоприемники. Они не зависят от батареек (можно завести вручную), часто имеют фонарики и могут служить источником питания для других устройств.

Зачем это нужно: возможность получить доступ к приказам об эвакуации или новостей является жизненно важной, независимо от того, идет ли речь о стихийном бедствии или войне. Мобильные телефоны также полезны, но нужно иметь средства для их подзарядки.

Топливо и энергия - будьте автономными

"Отключение электроэнергии является распространенным явлением во время большой войны, а топливо может быть нормированным или недоступным", - объясняет Деррик.

Основные запасы: запаситесь обработанным бензином и пропаном.

Альтернативные источники: инвестируйте в солнечные панели и портативные аккумуляторы, чтобы иметь возможность генерировать и хранить электроэнергию.

Помните, что хранить топливо необходимо правильно и безопасно.

Вам нужно будет топливо и источники энергии (фото: SWNS)

"Тревожный чемодан" и готовность к немедленной эвакуации

Иметь сумку с трехдневным запасом припасов, готовую к немедленному выезду.

Обязательные вещи: кроме еды, включите деньги, очистители воды, сменную одежду и разжигатели огня.

Универсальность: такая сумка полезна не только для глобальных катастроф, но и для меньших кризисов, требующих срочной эвакуации.

Паспорт и документы

Выживание - это не только укрытие. Возможно, вам придется пересекать границы или просто иметь документы, удостоверяющие личность. Правильное оформление документов может быть критически важным, если придется искать убежище в другой стране.

Тревожный чемоданчик всегда должен быть готов (фото: SWNS)

Наличные и ценности

В кризисные времена наличие наличных денег чрезвычайно важно. Если технологии выйдут из строя, Apple Pay или банковские карты будут вам не нужны.

Деррик советует иметь запас наличности. Также он рекомендует иметь серебро и золото, поскольку в худшем случае стоимость обычной валюты может упасть. Если вы планируете переезд за границу, запаситесь местной валютой заранее.

Сеть поддержки - затворники не выживают

Вопреки стереотипам об одиноких "выживальщиках", Деррик подчеркивает важность сети поддержки.

"Создайте группу взаимопомощи сейчас, пока сеть еще работает. Одинокие волки никогда не преуспевают в длительном кризисе", - советует он.

Убедитесь, что вы знаете, кто рядом может помочь и кому вы можете доверять.