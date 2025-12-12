Что теперь будет с бумажными военно-учетными документами: объяснение Минобороны

"После принятия решения Кабмина основной формой военно-учетного документа становится электронная форма. Вместе с тем, бумажные, те, которые выданы ранее, никуда не исчезают, они остаются в силе", - сказал Романюков.

Он пояснил, что если человеку удобнее использовать бумажный документ, который уже есть в наличии, то он может продолжать его использовать. Но все новые документы уже будут выдаваться в электронном виде.

Документ можно сгенерировать у себя в приложении "Резерв+", буквально одним нажатием на экран. Если, например, нет приложения, то документ можно так же сгенерировать через портал "Дія".

Также можно прийти, как и раньше, в ТЦК, и там его просто распечатают через реестр военнообязанных.

"Электронный документ сгенерирован через реестр военнообязанных. Но вместе с тем, для удобства пользования тех, кто, например, не хочет в телефоне иметь приложение "Резерв+", мы оставили вариант распечатать эту электронную версию документа. Распечатать ее можно разными способами. Поэтому мы, как бы, учли все возможные сценарии", - добавил Романюков.

Как отметил представитель Минобороны, главное, что теперь этот документ нельзя подделать или потерять, потому что он всегда есть в реестре и генерируется с помощью тех данных, которые есть о гражданине в реестре "Оберіг".