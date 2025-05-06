Что такое "оло"? Ученые заявили о новом цвете, которого мир еще не видел

Недавно группа ученых из США сообщила, что открыла "новый цвет", невиданный ранее никем в мире. Такой результат дал эксперимент, во время которого исследователи с помощью лазерных импульсов стимулировали отдельные клетки сетчатки глаза.

Подробнее о проведенном исследовании, его результатах и перспективах, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Какой эксперимент провели ученые

В опубликованных в журнале Science Advances результатах исследования ученые заявили, что вводят "новый принцип отображения цвета" под названием Oz.

Речь идет об оптической стимуляции отдельных фоторецепторных клеток на сетчатке глаза (для непосредственного контроля уровней их активации).

В исследовании приняли участие пятеро добровольцев (среди них - трое соавторов научной публикации) с нормальным цветным зрением:

четверо мужчин;

одна женщина.

В рамках эксперимента в зрачок глаза каждого из участников направляли лазерные импульсы (лучи), в результате чего зрительная система людей вынуждена была "работать" за пределами своих природных возможностей.

Для этого использовали специальный "прототип системы Oz", который состоит из зеркал, лазеров и оптических компонентов.

Принцип работы прототипа системы Oz (инфографика: science.org)

Какой "новый цвет" обнаружили исследователи

Сетчатка - это светочувствительный слой ткани в задней части глаза, отвечающий за прием и обработку любой визуальной информации. Именно она превращает свет в электрические сигналы, которые передаются в мозг через зрительный нерв и позволяют человеку видеть.

Ученые объяснили, что в целом зрение человека базируется на работе трех типов светочувствительных клеток - "колбочек", которые реагируют:

на длинные (L) волны света;

на средние (M) волны света;

на короткие (S) волны света.

То есть каждый из этих трех типов колбочек отвечает за восприятие цвета - красного, зеленого или синего.

При этом в природе нет источника света, который бы возбуждал только M-колбочки (они всегда активируются вместе с другими).

Определив точное расположение M-колбочек в сетчатке глаза и стимулировав только их, исследователи создали уникальный зрительный опыт, который невозможно воспроизвести обычными средствами.

Участники эксперимента сообщили при этом, что увидели "новый" сине-зеленый оттенок цвета - похожий на бирюзовый, однако более интенсивный и "богатый".

Ученые назвали увиденный во время эксперимента оттенок цвета "оло" (с отсылкой к двоичному коду 010, указывающему на активацию только M-колбочек, без стимуляции L- или S-колбочек).

Теоретическая модель цветовой гаммы Oz (инфографика: science.org)

Чем важно проведенное учеными исследование

Профессор Рен Нг (Ren Ng) из Калифорнийского университета (Беркли), который был одним из пяти участников эксперимента, назвал открытие своей команды "впечатляющим".

По его словам, "оло" - более насыщенный цвет, чем любой другой, который можно увидеть в реальном мире.

"Представьте себе, что всю жизнь вы видите только розовый, детский розовый, пастельный оттенок розового... А потом однажды вы приходите в офис, где кто-то в рубашке самого яркого детского розового, который вы когда-либо видели. И они говорят, что это новый цвет. И мы называем его красным", - объяснил ученый.

Он и его коллеги считают, что результаты эксперимента могут потенциально способствовать дальнейшим исследованиям в области дальтонизма

В то же время некоторые эксперты отмечают, что существование нового цвета является "дискуссионным вопросом".