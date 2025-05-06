Що таке "оло"? Вчені заявили про новий колір, якого світ ще не бачив

Нещодавно група науковців зі США повідомила, що відкрила "новий колір", небачений раніше ніким у світі. Такий результат дав експеримент, під час якого дослідники за допомогою лазерних імпульсів стимулювали окремі клітини сітківки ока.

Докладніше про проведене дослідження, його результати та перспективи, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Який експеримент провели науковці

В опублікованих у журналі Science Advances результатах дослідження науковці заявили, що вводять "новий принцип відображення кольору" під назвою Oz.

Йдеться про оптичну стимуляцію окремих фоторецепторних клітин на сітківці ока (для безпосереднього контролю рівнів їх активації).

У дослідженні взяли участь п'ятеро добровольців (серед них - троє співавторів наукової публікації) з нормальним кольоровим зором:

четверо чоловіків;

одна жінка.

В межах експерименту в зіницю ока кожного з учасників спрямовували лазерні імпульси (промені), внаслідок чого зорова система людей змушена була "працювати" за межами своїх природних можливостей.

Для цього використовували спеціальний "прототип системи Oz", який складається з дзеркал, лазерів та оптичних компонентів.

Принцип роботи прототипу системи Oz (інфографіка: science.org)

Який "новий колір" виявили дослідники

Сітківка - це світлочутливий шар тканини у задній частині ока, що відповідає за прийом та обробку будь-якої візуальної інформації. Саме вона перетворює світло на електричні сигнали, які передаються до мозку через зоровий нерв і дозволяють людині бачити.

Науковці пояснили, що в цілому зір людини базується на роботі трьох типів світлочутливих клітин - "колбочок", які реагують:

на довгі (L) хвилі світла;

на середні (M) хвилі світла;

на короткі (S) хвилі світла.

Тобто кожен з цих трьох типів колбочок відповідає за сприйняття кольору - червоного, зеленого або синього.

При цьому в природі немає джерела світла, яке б збуджувало лише M-колбочки (вони завжди активуються разом з іншими).

Визначивши точне розташування M-колбочок у сітківці ока й стимулювавши лише їх, дослідники створили унікальний зоровий досвід, який неможливо відтворити звичайними засобами.

Учасники експерименту повідомили при цьому, що побачили "новий" синьо-зелений відтінок кольору - схожий на бірюзовий, проте більш інтенсивний і "багатий".

Вчені назвали побачений під час експерименту відтінок кольору "оло" (з відсилкою до двійкового коду 010, що вказує на активацію лише M-колбочок, без стимуляції L- або S-колбочок).

Теоретична модель колірної гами Oz (інфографіка: science.org)

Чим важливе проведене вченими дослідження

Професор Рен Нг (Ren Ng) з Каліфорнійського університету (Берклі), який був одним із п'яти учасників експерименту, назвав відкриття своєї команди "вражаючим".

За його словами, "оло" - насиченіший колір, ніж будь-який інший, який можна побачити у реальному світі.

"Уявіть собі, що все життя ви бачите лише рожевий, дитячий рожевий, пастельний відтінок рожевого... А потім одного дня ви приходите в офіс, де хтось у сорочці найяскравішого дитячого рожевого, який ви коли-небудь бачили. І вони кажуть, що це новий колір. І ми називаємо його червоним", - пояснив науковець.

Він та його колеги вважають, що результати експерименту можуть потенційно сприяти подальшим дослідженням у галузі дальтонізму

Водночас деякі експерти зауважують, що існування нового кольору є "дискусійним питанням".