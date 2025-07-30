Что такое АРМА и чем занимается агентство в Украине

АРМА представляет собой Национальное агентство по розыску и менеджменту активов. Основная цель которого выявлять, арестовывать и управлять имуществом, что может быть получено преступным путем или фигурирует в уголовных делах.
Подробно об АРМА, его функциях и какие громкие дела с ним связаны - собрало РБК-Украина в материале ниже.
Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (Агентство по розыску/возврату активов; сокращенное название согласно официальному сайту - Агентство по розыску и менеджменту активов, или АРМА) было создано в 2016 году.
АРМА является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом.
Агентство появилось как часть антикоррупционной реформы, в соответствии с обязательствами Украины перед ЕС. Его роль - не просто "заморозить" имущество фигурантов дел, а эффективно управлять им до решения суда, чтобы активы не теряли ценность, а бюджет мог получать прибыль.
Таким образом, для создания АРМА существовали следующие внутренние и внешние предпосылки:
Агентство по содержанию, объему функций и правовому статусу не имеет аналогов в системе органов государственной власти в Украине.
АРМА создано по аналогу учреждения по возврату и управлению активами, которые успешно функционируют в государствах-членах ЕС в соответствии с решением Совета Европейского Союза № 2007/845/JHA от 06 декабря 2007 года и других актов права ЕС.
В условиях войны АРМА играет важную роль в передаче имущества государству, особенно активов, связанных с РФ, оккупационными структурами или санкционными списками.
В функции АРМА входит:
Что может попасть в АРМА:
Управление активами
На основании решения суда АРМА закрепляет активы управления, на которые наложен арест в уголовном производстве, по сбережению или повышению их экономической стоимости путем:
В январе текущего года Национальное агентство разыскало активы чиновников, которые нанесли ущерб государству на 6 млрд грн. Речь идет об активах должностных лиц, причастных к хищению имущества "Укртатнафты".
Также в апреле 2022 года Лычаковский райсуд Львова передал 92-метровую яхту Royal Romance бывшего народного депутата и предателя Виктора Медведчука в управление АРМА, которое в течение года искало механизмы, как реализовать имущество, находящееся за рубежом.
И уже в 2024-м совместными усилиями Агентства и Администрации судоходства арестованная люксовая яхта получила статус украинского судна, что означает национальную принадлежность судна, на которое распространяется юрисдикция Украины.
Также в прошлом году Шевченковский районный суд Киева передал торгово-развлекательный и бизнес-центр Gulliver в управление Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) по делу о неуплате налогов и отмывании имущества в особо крупных размерах. На днях же стало известно, что Gulliver в Киеве "нашел" нового владельца.
Напомним, сегодня, 30 июля стало известно, что глава Национального агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума, которая была назначена на должность в июне 2023-го, подала в отставку и попросила правительство удовлетворить ее заявление об увольнении.
Как она отметила, сегодня официально вступил в силу закон об усилении институциональной способности АРМА, "поэтому важно сделать это именно в этот день".
Сегодня Кабмин поддержал отставку Думы, о чем сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Глава правительства добавила, что поручила срочно запустить новый конкурс. В конкурсную комиссию войдут представители правительства и международные партнеры, которые поддерживают Украину в антикоррупционной сфере.
Стоит заметить, что на днях президент Владимир Зеленский подписал закон о реформе АРМА, который предусматривает новые требования к главе Агентства, процедуру отбора с участием международных экспертов, прозрачный механизм управления активами и контроль за передачей активов.
Кроме того, документ открывает путь к получению Украиной 600 миллионов евро финансовой помощи от ЕС.
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