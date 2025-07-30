Что такое АРМА и чем занимается агентство в Украине

Почему создали АРМА и когда

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (Агентство по розыску/возврату активов; сокращенное название согласно официальному сайту - Агентство по розыску и менеджменту активов, или АРМА) было создано в 2016 году.

АРМА является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом.

Агентство появилось как часть антикоррупционной реформы, в соответствии с обязательствами Украины перед ЕС. Его роль - не просто "заморозить" имущество фигурантов дел, а эффективно управлять им до решения суда, чтобы активы не теряли ценность, а бюджет мог получать прибыль.

Таким образом, для создания АРМА существовали следующие внутренние и внешние предпосылки:

идентификация потребности в совершенствовании механизмов и розыска активов, которые были незаконно выведены за пределы Украины в результате совершения коррупционных и других преступлений, а также необходимо внедрение прозрачных и эффективных механизмов управления арестованными активами;

обязательства Украины в рамках выполнения Плана действий по либерализации ЕС визового режима для Украины, обязательных для Украины рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и других международных обязательств Украины.

Агентство по содержанию, объему функций и правовому статусу не имеет аналогов в системе органов государственной власти в Украине.

АРМА создано по аналогу учреждения по возврату и управлению активами, которые успешно функционируют в государствах-членах ЕС в соответствии с решением Совета Европейского Союза № 2007/845/JHA от 06 декабря 2007 года и других актов права ЕС.

Что именно делает АРМА

В условиях войны АРМА играет важную роль в передаче имущества государству, особенно активов, связанных с РФ, оккупационными структурами или санкционными списками.

В функции АРМА входит:

установление и розыск активов - имущества, на которое может быть наложен арест в уголовном производстве или по делу признания необоснованных активов;

передача арестованного имущества во временное управление (государству или частным управляющим);

после приговора суда - продажа активов, средства идут в госбюджет;

сотрудничество с правоохранителями, судами и международными партнерами.

Что может попасть в АРМА:

элитная недвижимость (в частности в АРМА попадает имущество российских олигархов и компаний);

бизнес-активы, акции компаний;

счета, авто, яхты;

предприятия, гостиницы, рестораны.

Управление активами

На основании решения суда АРМА закрепляет активы управления, на которые наложен арест в уголовном производстве, по сбережению или повышению их экономической стоимости путем:

передачи активов в управление на основании договора управления;

распоряжения - реализация соответствующих активов с последующим размещением наличных средств на счетах в государственных банках до завершения уголовного производства.

Громкие дела агентства в Украине

В январе текущего года Национальное агентство разыскало активы чиновников, которые нанесли ущерб государству на 6 млрд грн. Речь идет об активах должностных лиц, причастных к хищению имущества "Укртатнафты".

Также в апреле 2022 года Лычаковский райсуд Львова передал 92-метровую яхту Royal Romance бывшего народного депутата и предателя Виктора Медведчука в управление АРМА, которое в течение года искало механизмы, как реализовать имущество, находящееся за рубежом.

И уже в 2024-м совместными усилиями Агентства и Администрации судоходства арестованная люксовая яхта получила статус украинского судна, что означает национальную принадлежность судна, на которое распространяется юрисдикция Украины.

Также в прошлом году Шевченковский районный суд Киева передал торгово-развлекательный и бизнес-центр Gulliver в управление Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) по делу о неуплате налогов и отмывании имущества в особо крупных размерах. На днях же стало известно, что Gulliver в Киеве "нашел" нового владельца.