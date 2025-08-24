Что произойдет с давлением, если вы будете ежедневно есть черный шоколад?

Что будет с вашим давлением при употреблении черного шоколада

Что происходит с вашим артериальным давлением, если вы ежедневно едите черный шоколад рассказала доктор медицинских наук, кардиолог-профилактолог Элизабет Клодас и зарегистрированный диетолог Мишель Рутенштейн.

"Рацион, богатый клетчаткой, омега-3 жирными кислотами и антиоксидантами, поддерживает здоровую функцию кровеносных сосудов, уменьшает их жесткость и помогает снизить воспаление. Все это способствует нормализации артериального давления", - объясняет врач Клодас.

Зато, по ее словам, обработанные продукты с высоким содержанием натрия, добавленного сахара и вредных жиров имеют противоположный эффект.

Хотя черный шоколад содержит полезные для сердца антиоксиданты, некоторые его виды также имеют добавленный сахар и жир. Кроме того, есть определенные риски, которые следует учитывать, например, потенциальное воздействие тяжелых металлов.

Может ли черный шоколад снизить артериальное давление?

По словам доктора Клодас, возможно, в определенной степени, если употреблять его умеренно.

"Черный шоколад может иметь небольшое, но значимое влияние на артериальное давление, в основном благодаря природным растительным соединениям, называемым флавоноидами", - сказала она.

Флавоноиды - это антиоксиданты, которые способствуют выработке оксида азота в кровеносных сосудах, что приводит к их расширению. Это помогает снизить артериальное давление и улучшить кровоток к мозгу и сердцу, объясняет эксперт.

Исследования показали, что рацион, богатый флавоноидами, может привести к умеренному снижению как систолического, так и диастолического артериального давления. Одно небольшое исследование 2020 года показало, что 85% черный шоколад, в отличие от молочного, снижает острые скачки давления у женщин во время стрессовых ситуаций. (Однако то же исследование показало, что черный шоколад на самом деле повышал систолическое давление у женщин, когда они ели его в состоянии покоя.)

А более масштабное, недавнее исследование выявило причинно-следственную связь между потреблением черного шоколада и снижением риска гипертонии.

Риски и побочные эффекты черного шоколада

Как это часто бывает, слишком много хорошего может оказаться контрпродуктивным, объясняет доктор Клодас.

"Даже высококачественный черный шоколад содержит калории, жир и немного сахара, поэтому его легко переесть", - объясняет она.

Кроме того, "некоторые люди чувствительны к кофеину или теобромину - природным соединениям какао, которые могут вызвать учащенное сердцебиение или нарушение сна", - говорит она, добавляя, что шоколад также может ухудшить симптомы у людей с гастроэзофагеальным рефлюксом.

"Некоторые продукты из черного шоколада могут содержать тяжелые металлы, такие как свинец и кадмий, поэтому важно выбирать проверенные бренды, которые проводят тестирование в независимых лабораториях", - говорит диетолог Мишель Рутенштейн.

И это еще одна причина, почему умеренность является ключевой, поскольку некоторые уровни этих металлов могут быть неизбежными.

Как использовать черный шоколад для снижения давления?

С согласия вашего врача, доктор Клодас и диетолог Рутенштейн советуют, чтобы максимизировать потенциальную пользу черного шоколада для сердца, выбирайте плитку с концентрацией какао не менее 70%.

Чем выше содержание какао, тем больше флавоноидов и меньше сахара.

"Старайтесь употреблять небольшую порцию примерно 28 граммов в день, и сделайте это частью общего сбалансированного рациона". Заявленная польза происходит от регулярного поступления флавоноидов со временем, поэтому последовательность имеет значение, добавляет Клодас.

Как поддерживать здоровое давление: 6 простых советов

Питайтесь правильно

Употребляйте продукты, богатые калием, магнием и кальцием (бананы, орехи, зелень). Ограничьте насыщенные жиры и натрий: дневная норма не должна превышать 2300 мг, а для людей с гипертонией - 1500 мг. Отдавайте предпочтение цельным продуктам, а не обработанным.

Заботьтесь о здоровье кишечника

Ешьте больше клетчатки и ферментированных продуктов, чтобы поддерживать полезные бактерии, которые помогают снижать давление.

Регулярно занимайтесь спортом

Физическая активность помогает снизить пульс и давление, а также уменьшает уровень стресса.

Избегайте стимуляторов

Ограничьте алкоголь и кофеин. Если вы курите, откажитесь от этой привычки.

Хорошо высыпайтесь

Недостаточный сон может вызвать повышение давления. Если вы храпите, обратитесь к врачу, чтобы провериться на апноэ во сне.

Употребляйте черный шоколад

Если это одобрил ваш врач, добавьте в рацион небольшие порции черного шоколада (с содержанием какао от 70%). Флавоноиды в нем помогают снизить давление, если употреблять его регулярно и умеренно.