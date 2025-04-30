Что случилось в Испании и еще топ-10 потрясших мир блэкаутов: как это было

На этой неделе Испания и Португалия пережили масштабный блэкаут, который затронул до 60 млн человек, а местами привел к хаосу и коллапсу. Причина до сих пор остается загадкой, но этот инцидент напомнил, насколько уязвимыми могут быть энергосистемы.

Главное

Как блэкаут 28 апреля потряс Испанию и не только?

Какой блэкаут обесточил 10% населения планеты?

В каком регионе часто происходят крупные блэкауты?

Как без света оставались США и Канада?

Почему отключения в Украине не попали в топ-10 блэкаутов?

Что произошло в Испании 28 апреля

Блэкаут 28 апреля 2025 года, который оставил без света Испанию, Португалию и Андорру, уже называют одним из крупнейших в новейшей истории Европы. По предварительным оценкам, он затронул до 60 млн человек.

Испанская энергосистема работала в обычном режиме до 12:33 понедельника. Но внезапно произошел один сбой, потом еще один, что вызвало массовое отключение генерации и соединительных линий с Францией. Всего за пять секунд страна лишилась до 15 ГВт мощности, что эквивалентно 60% потребляемой энергии.

Что стало основной причиной, до сих пор неясно. Португальский премьер Луиш Монтенегро указывает на соседей. Испанский премьер Педро Санчес вчера сообщил, что его правительство создало комиссию по расследованию. Версия об избытке энергии из-за зеленой генерации исключена, рассматривают кибератаку или акт компьютерного саботажа.



Фото: 28 апреля вся Испания осталась без света (Getty Images)

Перебои были настолько масштабными, что большая часть территории Испании и Португалии остались без света на несколько часов. Магазины закрылись, многие города погрузились во тьму, а в Мадриде, Севилье, Барселоне, Севилье и Валенсии наблюдался транспортный коллапс.

Худшие сценарии удалось предотвратить. Испанские ядерные объекты были признаны безопасно работающими, а больницы в обеих странах перешли на резервные генераторы. По состоянию на вторник удалось восстановить почти все мощности. Но должно пройти еще несколько дней, прежде чем станут ясны все последствия кризиса.

Подробнее читайте в публикации РБК-Украина "Европа в темноте: как Испания и Португалия переживают блэкаут".

Ниже приводим топ-10 шокирующих блэкаутов, из-за которых пострадали десятки и даже сотни миллионов человек.

Где были самые масштабные блэкауты в истории

Самый сильный блэкаут в новейшей истории длился два дня подряд в Индии в 2012 году. Сначала 30 июля отключилась северная сеть, и энергосистема лишилась около 32 ГВт мощности. Это на 14 часов оставило без электричества свыше 300 млн человек в девяти штатах, включая столицу Нью-Дели.

Попытка синхронизировать систему привела к еще более масштабному сбою. На следующий день из-за проблем в сетях рядом с Тадж-Махалом каскадная авария выбила в общей сложности 38% всей генерации. В результате пострадали 20 штатов, а отключения затронули от 670 до 700 млн человек. Для сравнения: на то время это было примерно 10% всего населения Земли.

Блэкаут остановил поезда, работу больниц, строительные и горнодобывающие работы. В Западной Бенгалии шахтеры оказались в многочасовой ловушке, а The Guardian в самых жутких подробностях описывал остановку электрических крематориев, пока для сжигания тел не подвезли дрова. Некоторые районы погрузились в тьму более чем на сутки.



Фото: блэкаут в Индии, 2012 год (x.com/mariobianchi18)

Причинами назвали перерасход энергии в некоторых штатах и плохое состояние межрегиональных линий электропередач. Из-за ненадежной инфраструктуры потери энергии оцениваются примерно в четверть, а в периоды повышенного спроса дефицит доходит до 9%. Поэтому блэкауты - это далеко не редкое явление в Индии.

Например, 2 января 2001 года поломка подстанции в штате Уттар-Прадеш тоже отключила всю северную сеть. Тогда без света на 12 часов остались около 230 млн человек, пострадали шесть штатов и столица, где работу прекратили почти все службы. Этот инцидент также привел к хаосу: десятки поездов заблокировали железные дороги, из-за нехватки генераторов прекратились операции в больницах, остановились очистные станции и подача воды.

Как блэкауты бьют по густонаселенным странам Азии

Плохая инфраструктура характерна для многих густонаселенных стран Южной и Юго-Восточной Азии. Но блэкаут 2014 года оставил без электричества всю Бангладеш с населением более 150 млн человек.

Утром 1 ноября вышла из строя подстанция, по которой из Индии поступало 445 МВт энергии. Остановились все станции, больницы, аэропорты и другие критические объекты перешли на генераторы. Поднялись цены на свечи и керосин, не работали интернет, телевидение и мобильная связь.

Только ближе к полуночи удалось поднять энергосистему. Пожалуй, самое удивительное в блэкаутах в Бангладеш то, что треть населения и без них до сих пор не имеет доступа к электричеству, а уровень его потребления в пересчете на одного жителя один из самых низких в мире.



Фото: блэкаут в Бангладеш, 2014 год (x.com/SBSNews)

Почти три месяца спустя без света остались около 140 млн человек в Пакистане. В ночь на 24 января 2015 года повстанцы подорвали две опоры ЛЭП, из-за чего отключились большинство электростанций. В результате 80% территории осталось без света, что стало самым масштабным блэкаутом в истории страны.

На то время Пакистан уже семь лет испытывал большие энергетические проблемы на фоне дефицита топлива, а атаки лишь доказали, насколько уязвима местная энергосистема. Причем нападение на сеть не было чем-то новым. Это считается чуть ли не единственным способом, которым повстанцы мятежного Белуджистана могут бороться за независимость.

Не менее 100 млн человек затронул блэкаут на островах Ява и Бали в Индонезии летом 2005 года. Там в августе вышла из строя линия электропередач, что вызвало цепную реакцию и отключило 8 энергоблоков на двух электростанциях, из-за чего дефицит в системе составил почти 50%, а без света остались 100 млн человек.

Как блэкауты обесточивали Южную Америку

11 марта 1999 года молния ударила в подстанцию в Сан-Паулу, крупнейшая гидроэлектростанция Itaipu пыталась поддержать систему, но сети не выдержали и крупнейший общенациональный блэкаут на юге Бразилии оставил без света 97 млн человек. Отключения на шесть часов парализовали Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Минас-Жерайс, Гояс - в общей сложности 11 штатов.

В Рио остановились автобусы и метро, бразильские аэропорты прекратили принимать самолеты. Власти призывали граждан оставаться дома, но люди выходили на улицы, что привело к многочисленным ДТП и заторам. В попытке сохранить порядок и на борьбу с мародерством отправили тысячи полицейских. Восстановление электроснабжения началось через четыре часа.

Инцидент показал высокую уязвимость энергетической инфраструктуры Бразилии. Которая чрезмерно зависит от воды для работы ГЭС, не имеет альтернативных маршрутов передачи, и если сбой происходит на одной станции, то практически ничего не может остановить каскадную аварию.





Фото: блэкаут в Бразилии, 1999 год (wired.com)

Спустя семь лет 10 ноября 2006 года сильный шторм вызвал короткое замыкание трансформаторов, в результате чего снова отключилась Itaipu и линии, соединявшие ее с парагвайской гидроэлектростанцией Yacyreta. Парагвай весь погрузился во тьму, а в Бразилии без света остались 18 из 26 штатов, включая большие города Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Перебои продолжались два часа и затронули 60 млн человек.

Местные СМИ предположили, что большинство отключений были вызваны атакой хакеров. Эта тема стала предметом пристального внимания, поскольку Бразилию выбрали местом Олимпиады-2016, однако расследование показало, что виновато плохое управление инфраструктурой.

Насколько масштабные были блэкауты в США и Канаде

Крупнейший блэкаут в Северной Америке произошел 14-15 августа 2003 года и коснулся порядка 55 млн человек. Сначала на севере Огайо высоковольтная линия упала на деревья и отключилась. В обычных условиях на проблему бы оперативно отреагировали, но из-за ошибки в программном обеспечении не сработала сигнализация.

Пока операторы пытались понять, что происходит, за полтора часа отключились еще три линии, вызвав перегрузку на других ЛЭП. Последовал каскад сбоев на юго-востоке Канады и в восьми северо-восточных штатах США. Серия крупных скачков мощности от 2000 до 4000 МВт прошла через Нью-Йорк, Онтарио и Мичиган.

В результате энергосистема лишилась примерно 62 000 МВт мощности, атомные станции перешли в "безопасный режим", люди в отдаленных районах оставались без света почти неделю. Нарушилось движение поездов, работа мобильной и проводной связи, на улицы Нью-Йорка для поддержания порядка вывели десятки тысяч полицейских и пожарных.



Фото: обесточенный Торонто, 2003 год (wikipedia.org)

Ущерб от блэкаута оценили в 6 млрд долларов. Американо-канадская комиссия пришла к выводу, что причиной стали неисправность оборудования и человеческий фактор.

Отметим, почти за 40 лет до этого в ноябре 1965 года от массовых отключений пострадали 30 млн человек в США и Канаде из-за неправильной настройки реле безопасности на станции Sir Adam Beck возле Ниагарского водопада. Отдельно выделяют блэкаут в Нью-Йорке в июле 1977 года (оставил без света 9 млн человек) после удара молнии и отключения атомной станции Indian Point, а также инцидент в канадском Квебеке в марте 1989-го, когда геомагнитная боря вызвала сбой в системе электропередачи на 12 часов обесточила 6 млн потребителей.

Европа не впервые страдает от массового блэкаута

28 сентября 2003 года из-за отключений пострадали 57 млн человек в Италии (практически вся страна с 03:00 оставалась без света в течение 12 часов) и частично в Швейцарии.

Линии, по которым энергия поступала из Швейцарии, повредил шторм, резко возросла нагрузка на ЛЭП из Франции, затем последовала серия событий, из-за которых контроль над сетями был окончательно потерян. Ситуация усугублялась ночным праздником Nuit Blanche в Риме, многие находились на улицах и пользовались общественным транспортом. Из-за блэкаута карнавал пришлось завершить досрочно, и сотни людей оказались заблокированными в метро. В наземных поездах застряли 30 000 человек, все авиарейсы были отменены.



Фото: блэкаут в Италии, 2003 год (x.com/AleEquilibrium)

К европейским инцидентам относят и блэкаут в Турции 14 апреля 2015 года. Две электростанции Izmir и Adana Cukurova вышли из строя, а цепная реакция отключила всю энергосистему. Почти вся территория страны и 76 млн человек на 10 часов остались без света и связи, остановились линии метро и несколько заводов.

Это произошло всего за день до того, как Турция должна была подписать соглашение о подключении к европейским сетям. Поэтому некоторое время одной из версий была кибератака. Страны Евросоюза помогли с электричеством, а расследование показало, что блэкаут случился в связи с техническими проблемами и неправильным управлением энергосистемой.