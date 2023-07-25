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Чем быстрее Украина получит F-16, тем быстрее сможет запустить новый "зерновой коридор", - Кулеба

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина может воспользоваться современными истребителями F-16 для обеспечения нового коридора для экспорта продовольствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в эфире телеканала France 24.

"Если у нас будут F-16, мы не будем зависеть от России по вопросу экспорта украинского зерна на глобальные рынки. Чем быстрее мы их получим, тем быстрее сможем запустить новый защищенный коридор", - сказал министр.

Кулеба отметил, что вопрос с поставками самолетов уже решен. При этом, по его словам, необходимо время на реализацию этих планов.

Выход России из "зернового соглашения"

На прошлой неделе в России заявили о выходе из "зернового соглашения", которое действовало в течение года и позволяло безопасно экспортировать украинскую продовольствие из портов Черного моря.

После этого российские военные почти каждую ночь атакуют юг Украины. В частности, они наносят ракетные удары по Одессе и области.

Так, в ночь на 24 июля россияне атаковали речной порт Рени на Дунае, который находится вблизи границы с Румынией.

При этом министры сельского хозяйства стран Евросоюза сегодня должны обсудить, как способствовать экспорту украинского зерна на фоне ударов РФ по портовой инфраструктуре.

F-16 для Украины

Украина уже несколько месяцев ведет интенсивные переговоры по получению современных истребителей F-16. На саммите НАТО в Вильнюсе союзники официально объявили о создании авиационной коалиции. Кроме того, Нидерланды, Дания и Румыния подтвердили, что будут обучать украинских пилотов.

Украинские пилоты должны начать обучение на истребителях F-16 в августе. Ранее в Белом доме заявляли, что Украина может получить самолеты в этом году.

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Дмитрий КулебаF-16зерновой коридор