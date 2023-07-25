Чем быстрее Украина получит F-16, тем быстрее сможет запустить новый "зерновой коридор", - Кулеба

Украина может воспользоваться современными истребителями F-16 для обеспечения нового коридора для экспорта продовольствия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в эфире телеканала France 24.
"Если у нас будут F-16, мы не будем зависеть от России по вопросу экспорта украинского зерна на глобальные рынки. Чем быстрее мы их получим, тем быстрее сможем запустить новый защищенный коридор", - сказал министр.
Кулеба отметил, что вопрос с поставками самолетов уже решен. При этом, по его словам, необходимо время на реализацию этих планов.
На прошлой неделе в России заявили о выходе из "зернового соглашения", которое действовало в течение года и позволяло безопасно экспортировать украинскую продовольствие из портов Черного моря.
После этого российские военные почти каждую ночь атакуют юг Украины. В частности, они наносят ракетные удары по Одессе и области.
Так, в ночь на 24 июля россияне атаковали речной порт Рени на Дунае, который находится вблизи границы с Румынией.
При этом министры сельского хозяйства стран Евросоюза сегодня должны обсудить, как способствовать экспорту украинского зерна на фоне ударов РФ по портовой инфраструктуре.
Украина уже несколько месяцев ведет интенсивные переговоры по получению современных истребителей F-16. На саммите НАТО в Вильнюсе союзники официально объявили о создании авиационной коалиции. Кроме того, Нидерланды, Дания и Румыния подтвердили, что будут обучать украинских пилотов.
Украинские пилоты должны начать обучение на истребителях F-16 в августе. Ранее в Белом доме заявляли, что Украина может получить самолеты в этом году.
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