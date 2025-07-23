На что рассчитывают россияне: Стерненко прокомментировал ситуацию с НАБУ и САП

Вчерашние события в Киеве играют на руку врагу, который рассчитывает на внутренний раскол, протесты и силовые акции для ослабления Украины.

Об этом заявил активист и волонтер Сергей Стерненко, пишет РБК-Украина со ссылкой на стрим .

По его словам, несмотря на все, что сегодня происходит, мы должны держать фокус на вопросе российско-украинской войны.

"Наш враг вчера получил невероятный подарок, который он бы не получил, даже если бы провел все ИПСО одномоментно вместе взятые. Наш враг очень надеется на внутреннее противостояние, внутренний раскол, на то, что мы будем прибегать к каким-то силовым действиям и тому подобное. Для россиян это будет огромный подарок", - подчеркнул активист.

Он отметил, что внутренняя дестабилизация угрозу существованию государства.

"Если мы не выстоим - у нас здесь не будет ни НАБУ, ни САП, ни СБУ, ни ГУР, ни ВСУ ничего. У нас не будет государства и не будет украинской нации. Многих украинцев убьют, замучают, погонят в лагеря, переселят, репрессируют и загонят в российскую оккупационную армию, чтобы наступать на Европу", - добавил волонтер.

Вместе с тем, он назвал общественное недовольство вчерашним голосованием в Раде закономерным и естественным.