Что Россия сделала с Алеппо и как Харькову избежать участи сирийского города

Терехов не просто так сравнил Харьков с городом в Сирии. В 2016 году российские воздушные силы в рамках помощи режиму Башара Асада разбомбили Алеппо, превратив его в руины.

Конец арабской весны: как начиналась война

Военные столкновения в Сирии началась в марте 2011 года с гражданских митингов и Арабской весны. Протестующие требовали завершения режима Башара аль-Асада и 50-летнего правления Партии арабского социалистического возрождения. В 2012 году конфликт перерос в фактически полноценную войну.

До 2015 года Россия поддерживала режим Асада опосредовательно – предоставляла оружие. Одни аналитики утверждают, что Кремль хотел сохранить доступ к порту в сирийском городе Тартусе, где находится 720-й пункт материально-технического обеспечения – единственная военная база России за пределами бывшего СССР. Другие говорят о том, что речь идет о сохранении общего влияния России в этом регионе.

Фото одного из разрушенных сирийских городов (фото: Getty Images)

Сначала режим Башара Асада пытался сам справляться с протестующими, применяя, в том числе, химическое оружие. По этому поводу ООН развернула целую операцию, но к одному выводу так и не пришла. В 2015 году обозреватели стали сообщать, что режим Асада пользуется российской техникой. Сайт Bellingcat и агентство Reuters опубликовали снимки российской техники в Сирии, например, разбитых истребителей.

Какое-то время правительственная армия боролась с повстанцами и курдами. Одновременно с этим в Сирии воевали боевики "ИГИЛ" и "Хезболлы". Периодически в конфликт вступали западные страны, к примеру, та же Франция, которая совершила бомбовые удары по силам "ИГИЛ". В ООН ограничивались заявлениями и редкой гуманитарной помощью. Также протестующим помогали США, борясь с "ИГИЛ".

Сирийский город после бомбежки (фото: Getty Images)

Битва за Алеппо: как РФ бомбила город

С декабря 2015 российские ВКС стали бомбить Алеппо. В сентябре 2016 года правительственная армия начала наступление на город, где сосредотачивались группы повстанцев. Россия контролировала небо над городом. По данным Независимой международной комиссии ООН, сирийские воздушные силы были довольно ограниченные, а российские ВС могли бомбить Алеппо и днем, и ночью.

Только 23 сентября российские самолеты 42 раза вылетали в Алеппо и нанесли не менее 28 подтвержденных ударов, разрушив восточную часть города. По данным ООН, российские ВС применяли исключительно неуправляемые авиабоеприпасы, что говорит о том, что Кремль не задавался целью уничтожать протестующих точечно. Скорее речь шла о террористическом запугивании и знаменитой российской тактике "выжженной земли". Только за 5 дней – с 23 по 27 сентября при бомбежке погибло 300 человек.

Россия вместе с режимом Асада прицельно била по больницам, медицинским центрам и клиникам на севере Алеппо. 19 сентября 2016 года автоколонна ООН и Сирийского общества Красного Полумесяца выехала из подконтрольной правительству части Сирии с гуманитарным грузом. В ООН утверждают, что о маршруте были уведомлены все стороны конфликта. Тем не менее во время разгрузки по колонне был совершен прицельный удар с воздуха.

Аналитики пришли к выводу, что авиаудары совершили как сирийские, так и российские воздушные силы. В МИД РФ, естественно, сразу начали отрицать эту информацию, в частности, Сергей Лавров заявил, что удары по колонне совершили из артиллерии. Но на месте атаки были найдены остатки "бочковой" бомбы, которыми пользовались сирийские ВС, и ОФАБ-250-270, которыми Алеппо бомбила РФ.

Россия продолжила уничтожать Алеппо до тех пор, пока режим Асада не взял его в окружение. За четыре года военных действий в городе, а также в результате воздушных атак в Алеппо погибли 30 тысяч человек, большинство из которых – гражданские. Из-за бомбежек за 2016 год погибло 2 тысячи детей. Всего за годы войны по официальной статистике в Сирии погибло 20 тысяч детей. Также Россия превратила в руины исторический центр города, который был наследием ЮНЕСКО.

Фото пятилетнего Омрана Дакниша стало символом жестоких бомбежек Алеппо (фото: Getty Images)

Когда Асад окружил Алеппо, в городе начались жестокие зачистки. В конце 2016 года выжившим в Алеппо предложили покинуть город. После чего Башар Асад объявил о победе и начале народных гуляний в разрушенном Алеппо. На проправительственных митингах, которые проходили среди руин, появлялись портреты самого Асада, лидера "Хезболлы" Хасана Насралла и президента России Владимира Путина.

Примечательно, что одним из тех, кто придумал и осуществил план по уничтожению Алеппо с воздуха, был уже экс-главнокомандующий воздушно-космическими силами РФ Сергей Суровикин. За разрушение сирийского города Владимир Путин присвоил Суровикину звание "Герой России".