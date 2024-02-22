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Что будет делать Украина, если США не одобрят помощь: ответ Зеленского

Четверг 22 февраля 2024 11:33
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Что будет делать Украина, если США не одобрят помощь: ответ Зеленского Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский считает, что очень сложно будет найти альтернативу американской помощи. Без нее все больше украинских военных "будут в больницах".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

"Конечно, будет сложно найти что-то похожее (на помощь от США, - ред.). Конечно, мы не останемся на одном месте. Мы должны выжить и жить. Мы должны найти параллельные степи, параллельные правила. Но вы понимаете, что это ключевое. И это очень важно", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что без американской помощи будет больше и больше "героев, которые будут в больницах".

"Потому что если у тебя нет настоящего защитного защиты и какой-то мощной артиллерии со снарядами, конечно, ты потеряешь людей", - добавил президент.

Помощь Украине от США

Соедиенные Штаты уже несколько месяцев не могут выделить новое финансирование для помощи Украине.

Недавно Сенат США поддержал законопроект, который предусматривает 60 млрд долларов для Украины. Но для того, чтобы он вступил в силу, необходимо, чтобы документ поддержала Палата представителей и подписал президент Джо Байден.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон пока отказывается выносить инициативу на рассмотрение. Он хочет, чтобы помощь Украине голосовали в привязке к деньгам для защиты границ.

Недавно Байден заявил, что он готов встретиться с Джонсоном для обсуждения помощи Украине.

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