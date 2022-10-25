Что делать при угрозах поставщиков отключить коммунальные услуги: украинцам дали ответ

По данным ведомства, в последнее время увеличилось количество обращений украинцев, они получают предупреждение от поставщиков коммунальных услуг об отключении электроэнергии, газоснабжения и водоснабжения за неуплату. Доходит даже до того, что некоторым гражданам угрожают выселением из дома за коммунальные долги.

"В период действия военного положения в Украине запрещается прекращение/остановка предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в случае их неуплаты или оплаты не в полном объеме", - отмечают в Минреинтеграции.

В ведомстве добавляют, что в случае возникновения "проблемных моментов" с поставщиками услуг необходимо обратиться на горячую линию Минреинтеграции по кризисным вопросам: 15-48.