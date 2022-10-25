RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что делать при угрозах поставщиков отключить коммунальные услуги: украинцам дали ответ

Фото: украинцам объяснили, что делать в случае угроз поставщиков отключить коммунальные услуги (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В период военного положения в Украине запрещено отключать население от коммунальных услуг, но некоторые поставщики продолжают угрожать такими мерами. В этом случае необходимо обратиться в Минреинтеграции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

По данным ведомства, в последнее время увеличилось количество обращений украинцев, они получают предупреждение от поставщиков коммунальных услуг об отключении электроэнергии, газоснабжения и водоснабжения за неуплату. Доходит даже до того, что некоторым гражданам угрожают выселением из дома за коммунальные долги.

"В период действия военного положения в Украине запрещается прекращение/остановка предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в случае их неуплаты или оплаты не в полном объеме", - отмечают в Минреинтеграции.

В ведомстве добавляют, что в случае возникновения "проблемных моментов" с поставщиками услуг необходимо обратиться на горячую линию Минреинтеграции по кризисным вопросам: 15-48.

Напомним, ранее украинцев призвали сместить потребление электричества на ночь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
услуги ЖКХКоммунальные платежи