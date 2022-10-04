Украинцев призвали экономить электричество и сместить его потребление на ночь

Предстоящий отопительный сезон будет самым сложным в истории Украины. Поэтому жителям необходимо экономить электроэнергию и сместить ее потребление на ночное время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram .

По его словам, без Запорожской АЭС, которая сейчас временно находится под контролем россиян, энергосистема Украины будет работать зимой с максимальной нагрузкой. Но каждый украинец может помочь сохранить энергетическую стойкость государства.

"К примеру, максимально сместить бытовое и промышленное потребление электроэнергии на ночные часы. Очень важно также, по возможности, своевременно оплачивать полученные коммунальные услуги", - отметил премьер.

Также он добавил, что экономия электричества также поможет пройти зимний период "с небольшими потерями".