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Что делать при угрозах поставщиков отключить коммунальные услуги: украинцам дали ответ

Новина українською →
Вторник 25 октября 2022 20:03
Что делать при угрозах поставщиков отключить коммунальные услуги: украинцам дали ответ Фото: украинцам объяснили, что делать в случае угроз поставщиков отключить коммунальные услуги (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В период военного положения в Украине запрещено отключать население от коммунальных услуг, но некоторые поставщики продолжают угрожать такими мерами. В этом случае необходимо обратиться в Минреинтеграции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

По данным ведомства, в последнее время увеличилось количество обращений украинцев, они получают предупреждение от поставщиков коммунальных услуг об отключении электроэнергии, газоснабжения и водоснабжения за неуплату. Доходит даже до того, что некоторым гражданам угрожают выселением из дома за коммунальные долги.

"В период действия военного положения в Украине запрещается прекращение/остановка предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в случае их неуплаты или оплаты не в полном объеме", - отмечают в Минреинтеграции.

В ведомстве добавляют, что в случае возникновения "проблемных моментов" с поставщиками услуг необходимо обратиться на горячую линию Минреинтеграции по кризисным вопросам: 15-48.

Напомним, ранее украинцев призвали сместить потребление электричества на ночь.

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