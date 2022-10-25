Що робити при загрозах постачальників відключити комунальні послуги: українцям дали відповідь

У період воєнного стану в Україні заборонено відключати населення від комунальних послуг, але деякі постачальники продовжують загрожувати такими заходами. В цьому випадку необхідно звернутися до Мінреінтеграції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

За даними відомства, останнім часом збільшилася кількість звернень українців, вони одержують попередження від постачальників комунальних послуг про відключення електроенергії, газопостачання та водопостачання за несплату. Доходить навіть до того, що деяким громадянам загрожують виселенням з дому за комунальні борги.

"У період дії військового стану в Україні забороняється припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їх несплати чи оплати не в повному обсязі", - зазначають у Мінреінтеграції.

У відомстві додають, що у разі виникнення "проблемних моментів" з постачальниками послуг необхідно звернутися на гарячу лінію Мінреінтеграції з кризових питань: 15-48.