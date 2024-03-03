Что делать во время воздушной тревоги: алгоритм действий от полиции

При определенных обстоятельствах алгоритм действий во время тревоги может отличаться, но самое главное правило звучит так: услышали сирену - сразу направляйтесь к укрытию.

Как действовать во время воздушной тревоги

Если вы в это время находитесь на улице:

направляйтесь к ближайшему укрытию.

если не знаете, где укрытие, спросите у других людей или найдите ближайшее укрытие.

не пользуйтесь лифтом и избегайте зданий стратегического значения.

Если вы находитесь в автомобиле:

остановите авто так, чтобы оно не мешало движению и быстро направляйтесь к ближайшему укрытию;

если вблизи нет укрытия, зайдите внутрь ближайшего доступного здания и спрячьтесь за двумя стенами на цокольном или первом этаже;

старайтесь объехать центральные автодороги города другими альтернативными путями, чтобы не попасть в пробку и не подвергать себя опасности.

Если во время тревоги вы дома:

закройте окна, выключите все приборы и свет.

быстро оденьтесь, возьмите тревожный чемодан с необходимыми вещами. Следуйте к укрытию и следите за сообщениями официальных источников информации;

если рядом нет укрытия, соблюдайте правила "двух стен".

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