Что делать, если обнаружили обломки вражеского дрона или ракеты: инструкция от полиции
Правоохранители призывают украинцев не трогать предметы, похожие на обломки от российских ракет или беспилотников. Вместо этого следует вызвать полицию или спасателей к месту находки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию.
Сообщается, что недавно в Соломенском районе гражданин увидел на обочине между деревьями предметы, похожие на части двигателя вражеского беспилотника. Мужчина сразу позвонил на линию 102.
Патрульные оперативно прибыли на место происшествия и огородили находку. Инспекторы также вызвали взрывотехников и следователей.
Если вы обнаружили подозрительные предметы, похожие на обломки от ракет или дронов:
- Ни в коем случае не прикасайтесь к находкам собственноручно и не позволяйте это делать другим,
- Не перемещайте предметы, не пытайтесь разобрать их, заносить в помещение, закапывать в землю, бросать в водоемы и т.д.
- Не фотографируйте и не публикуйте снимки в Интернете.
- Отметьте место находки,
- Отойдите от подозрительного предмета как можно дальше,
- Немедленно сообщите о находке подразделения ГСЧС - 101 или полиции - 102,
- Дождитесь приезда специалиста и укажите местоположение подозрительной находки.
Напомним, ранее Минобороны объясняло, что именно нельзя публиковать о работе украинского ПВО в соцсетях.
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