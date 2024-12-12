Что делать, если отказываются принимать документы в "Дія": разъяснение

Министр рассказывает, что недавно клиент обратился в отделение "Укрпочты" для получения денежного перевода на сумму более 5000 грн. Для идентификации личности он использовал документы в приложении "Дія". Но работник отказался принимать их.

Клиент не оставил эту ситуацию без внимания и подал в суд. Решение было в его пользу: действия работника "Укрпочты" сочли неправомерными. В результате компания выплатила клиенту не только сумму перевода в 5350 грн., но и 2000 грн. моральной компенсации.

Он отмечает, что этот случай является исключением: большинство украинских бизнесов активно поддерживают цифровизацию. Документы в "Дії" принимают в банках, больницах и других заведениях – в стране уже более 20 000 партнеров.

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, напомните, что цифровые документы являются официальными по закону.

В случае отказа напишите в службу поддержки "Дія". Команда "Дії" свяжется с компанией, чтобы решить проблему.