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Опека и попечительство над ребенком. Как стать кандидатом через "Дія": инструкция

Воскресенье 08 декабря 2024 17:00
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Опека и попечительство над ребенком. Как стать кандидатом через "Дія": инструкция Иллюстративное изображение: как стать кандидатом на опеку и попечительство над ребенком через "Дія" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Через портал "Дія" можно подать заявку на рассмотрение в качестве кандидата в опекуны или попечители. Это назначается органами опеки и попечительства или судом с целью обеспечения воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без родительской заботы.

О том, как подать заявку, чтобы стать кандидатом в опекуны или попечители в "Дія" - в материале РБК-Украина.

Для того, чтобы подать заявление через платформу "Дія для оформления опеки или попечительства онлайн:

  • начните подачу заявления. Авторизуйтесь на портале "Дія" с помощью электронной подписи и нажмите кнопку "Подать заявление";
  • заполните основные данные. Внесите информацию о своем браке, муже или жене, фактический адрес проживания и сведения о ребенке, которого хотите взять под опеку. После автоматической проверки данных в реестрах (обычно это занимает до 15 минут) вы сможете продолжить заполнение формы;
  • добавьте информацию о семье. В форме нужно указать данные обо всех членах семьи, которые проживают с вами. Сведения из реестров подтянутся автоматически, а при необходимости добавьте сканированные копии или фотографии недостающих документов;
  • подписания заявления. Наложите свою электронную подпись и отправьте заявление. Если опеку оформляют супруги, необходимо подать совместное заявление, подписанное обоими. Члены семьи, проживающие с заявителем, также должны предоставить свое согласие. Для этого им нужно быть зарегистрированными в "Дія", авторизоваться в своем кабинете, подтвердить участие и подписать документ электронной подписью.
  • проверка документов. Служба по делам детей проверит предоставленные документы и проведет обследование ваших жилищно-бытовых условий в течение 5 дней;
  • обучение для опекунов. Все кандидаты на опеку или попечительство обязаны пройти подготовительный курс, где рассматриваются аспекты воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Обучение организовывается региональными социальными службами с привлечением психологов, педагогов и медиков. Направление на курс выдается в течение трех рабочих дней после проверки жилищных условий.

В случае "офлайн", необходимо обратиться в службу по делам детей. Посетите местную службу по делам детей и заполните заявление в присутствии работника. В частности имейте при себе необходимые документы, а именно:

  • копия паспорта или документа, удостоверяющего личность;
  • копия карточки налогоплательщика, документы о доходах;
  • копия свидетельства о браке (при необходимости);
  • медицинское заключение о состоянии здоровья;
  • выписка о несудимости;
  • документ о праве собственности или пользования жильем;
  • нотариально заверенное согласие второго супруга (при необходимости).

В течение пяти рабочих дней после получения справки о завершении обучения вас внесут в журнал учета кандидатов на опеку, попечительство, приемное отцовство или отцовство-воспитателя. Также подготовят решение о вашей возможности взять ребенка под опеку или попечительство.

Процесс включает взаимный выбор: вы выбираете ребенка, а ребенок - вас. Если все складывается удачно, вы сможете оформить опеку или попечительство.

Какие права и обязанности опекуна и попечителя

Опекуны и попечители имеют ряд важных обязанностей:

  • обеспечивать уход за ребенком, заниматься его воспитанием, обучением, лечением и развитием, а также создавать необходимые условия для комфортного проживания;
  • добиваться возвращения ребенка, если он находится у кого-то без законных оснований;
  • действовать от имени подопечного при заключении сделок;
  • защищать гражданские права и интересы ребенка;
  • заботиться о сохранении имущества ребенка и использовать его в его интересах.

Если ребенок способен самостоятельно определять свои потребности, опекун должен учитывать его желание.

Усыновители получают все права и обязанности, которые имеют биологические родители в отношении своих детей.

Они имеют право на сохранение тайны относительно:

  • регистрации в качестве кандидатов в усыновители,
  • процесса поиска ребенка,
  • подачи и рассмотрения заявления об усыновлении,
  • решения суда относительно усыновления.

Усыновители могут изменить данные о месте и дате рождения ребенка, его имя, фамилию и отчество. Согласие ребенка на изменение имени требуется только в случае, если он не привык к новому имени во время проживания в семье усыновителей.

Дополнительные услуги в приложении "Дія"

Приложение и портал "Дія" имеют много полезных функций, среди которых, например:

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