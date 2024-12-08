Опека и попечительство над ребенком. Как стать кандидатом через "Дія": инструкция

Через портал "Дія" можно подать заявку на рассмотрение в качестве кандидата в опекуны или попечители. Это назначается органами опеки и попечительства или судом с целью обеспечения воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без родительской заботы.

О том, как подать заявку, чтобы стать кандидатом в опекуны или попечители в "Дія" - в материале РБК-Украина .

Для того, чтобы подать заявление через платформу "Дія для оформления опеки или попечительства онлайн:

начните подачу заявления . Авторизуйтесь на портале "Дія" с помощью электронной подписи и нажмите кнопку "Подать заявление";

. Авторизуйтесь на портале "Дія" с помощью электронной подписи и нажмите кнопку "Подать заявление"; заполните основные данные . Внесите информацию о своем браке, муже или жене, фактический адрес проживания и сведения о ребенке, которого хотите взять под опеку. После автоматической проверки данных в реестрах (обычно это занимает до 15 минут) вы сможете продолжить заполнение формы;

. Внесите информацию о своем браке, муже или жене, фактический адрес проживания и сведения о ребенке, которого хотите взять под опеку. После автоматической проверки данных в реестрах (обычно это занимает до 15 минут) вы сможете продолжить заполнение формы; добавьте информацию о семье . В форме нужно указать данные обо всех членах семьи, которые проживают с вами. Сведения из реестров подтянутся автоматически, а при необходимости добавьте сканированные копии или фотографии недостающих документов;

. В форме нужно указать данные обо всех членах семьи, которые проживают с вами. Сведения из реестров подтянутся автоматически, а при необходимости добавьте сканированные копии или фотографии недостающих документов; подписания заявления . Наложите свою электронную подпись и отправьте заявление. Если опеку оформляют супруги, необходимо подать совместное заявление, подписанное обоими. Члены семьи, проживающие с заявителем, также должны предоставить свое согласие. Для этого им нужно быть зарегистрированными в "Дія", авторизоваться в своем кабинете, подтвердить участие и подписать документ электронной подписью.

. Наложите свою электронную подпись и отправьте заявление. Если опеку оформляют супруги, необходимо подать совместное заявление, подписанное обоими. Члены семьи, проживающие с заявителем, также должны предоставить свое согласие. Для этого им нужно быть зарегистрированными в "Дія", авторизоваться в своем кабинете, подтвердить участие и подписать документ электронной подписью. проверка документов . Служба по делам детей проверит предоставленные документы и проведет обследование ваших жилищно-бытовых условий в течение 5 дней;

. Служба по делам детей проверит предоставленные документы и проведет обследование ваших жилищно-бытовых условий в течение 5 дней; обучение для опекунов. Все кандидаты на опеку или попечительство обязаны пройти подготовительный курс, где рассматриваются аспекты воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Обучение организовывается региональными социальными службами с привлечением психологов, педагогов и медиков. Направление на курс выдается в течение трех рабочих дней после проверки жилищных условий.

В случае "офлайн", необходимо обратиться в службу по делам детей. Посетите местную службу по делам детей и заполните заявление в присутствии работника. В частности имейте при себе необходимые документы, а именно:

копия паспорта или документа, удостоверяющего личность;

копия карточки налогоплательщика, документы о доходах;

копия свидетельства о браке (при необходимости);

медицинское заключение о состоянии здоровья;

выписка о несудимости;

документ о праве собственности или пользования жильем;

нотариально заверенное согласие второго супруга (при необходимости).

В течение пяти рабочих дней после получения справки о завершении обучения вас внесут в журнал учета кандидатов на опеку, попечительство, приемное отцовство или отцовство-воспитателя. Также подготовят решение о вашей возможности взять ребенка под опеку или попечительство.

Процесс включает взаимный выбор: вы выбираете ребенка, а ребенок - вас. Если все складывается удачно, вы сможете оформить опеку или попечительство.

Какие права и обязанности опекуна и попечителя

Опекуны и попечители имеют ряд важных обязанностей:

обеспечивать уход за ребенком, заниматься его воспитанием, обучением, лечением и развитием, а также создавать необходимые условия для комфортного проживания;

добиваться возвращения ребенка, если он находится у кого-то без законных оснований;

действовать от имени подопечного при заключении сделок;

защищать гражданские права и интересы ребенка;

заботиться о сохранении имущества ребенка и использовать его в его интересах.

Если ребенок способен самостоятельно определять свои потребности, опекун должен учитывать его желание.

Усыновители получают все права и обязанности, которые имеют биологические родители в отношении своих детей.

Они имеют право на сохранение тайны относительно:

регистрации в качестве кандидатов в усыновители,

процесса поиска ребенка,

подачи и рассмотрения заявления об усыновлении,

решения суда относительно усыновления.

Усыновители могут изменить данные о месте и дате рождения ребенка, его имя, фамилию и отчество. Согласие ребенка на изменение имени требуется только в случае, если он не привык к новому имени во время проживания в семье усыновителей.

Дополнительные услуги в приложении "Дія"

Приложение и портал "Дія" имеют много полезных функций, среди которых, например: