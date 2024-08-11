Что делать, если раскрыли данные карты на сомнительном сайте: алгоритм действий от Минюста

Что делать, если предоставили данные своей платежной карты :

Свяжитесь с банком: Немедленно позвоните по номеру, указанному на обороте вашей карты. Сообщите о ситуации и попросите заблокировать вашу карту и счет. Блокируйте транзакции: Если вы подозреваете, что с вашего счета уже сняли средства, требуйте от банка полной блокировки всех дальнейших операций. Также попросите банк отправить запрос в банк-получатель средств по их блокировке или возврату. Проверьте другие аккаунты: Если вы считаете, что мошенники могли узнать ваши логины и пароли от других онлайн-сервисов, срочно проверьте настройки безопасности всех своих аккаунтов. Закройте все подозрительные сеансы.

Не медлите с реагированием в подобных ситуациях, каждая минута может быть важной для предотвращения финансовых потерь.

Если вы стали жертвой мошенничества, заполните форму обратной связи на сайте киберполиции ( https://ticket.cyberpolice.gov.ua/) или сообщите об этой ситуации по телефону 0 800 505 170.