Что делать, если раскрыли данные карты на сомнительном сайте: алгоритм действий от Минюста

Если вы случайно предоставили данные своей платежной карты или информацию для доступа к интернет-банкингу на сомнительном сайте, не паникуйте, но и не медлите.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.
Не медлите с реагированием в подобных ситуациях, каждая минута может быть важной для предотвращения финансовых потерь.
Если вы стали жертвой мошенничества, заполните форму обратной связи на сайте киберполиции ( https://ticket.cyberpolice.gov.ua/) или сообщите об этой ситуации по телефону 0 800 505 170.
Не так давно мошенники придумали новую схему для выманивания денег из украинцев. Аферисты предлагают установить якобы новое приложение банка.
Также злоумышленники придумали схему, требуя заплатить деньги за якобы трудоустройство.
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