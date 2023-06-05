Что делать, если ваш родственник попал в плен к россиянам: инструкция

Если вы узнали о попадании близкого человека во вражеский плен, то стоит постараться собрать как можно больше информации об обстоятельствах захвата человека в плен.

Следует сразу записывать полученные данные, которые необходимо сообщать исключительно в ответственные государственные органы. В частности, к:

отделение Национальной полиции, подав соответствующее заявление;

Национальное информационное бюро на круглосуточную горячую линию по номеру 16-48;

Координационного штаба по обращению с военнопленными по номеру: 0 800 300 529;

Объединенный центр по поиску и освобождению пленных, функционирующий при Службе безопасности Украины, по телефонам: (067) 650-83-32 и (098) 087-36-01.

"Однако бывают ситуации, когда подтверждения пребывания человека в плену нет, но он больше не выходит на связь", - говорится в сообщении.

В таком случае также можно обратиться в Национальное информационное бюро. Или же позвонить на горячую линию Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, по телефону: 0 800 339 247.

Обмен пленными

Месяц назад президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что с начала полномасштабной войны Украина освободила более 2 тысяч человек из российского плена. Среди них 140-мирные жители.

Также Зеленский добавил, что существуют категории людей, которых особенно сложно возвращать из плена, и это не только военные. По его словам, речь идет о гражданских гражданах.