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Что делать, если ваш родственник попал в плен к россиянам: инструкция

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Понедельник 05 июня 2023 07:10
Что делать, если ваш родственник попал в плен к россиянам: инструкция Фото: Обмен пленными (gur gov ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Если вы узнали о попадании близкого человека во вражеский плен, то стоит постараться собрать как можно больше информации об обстоятельствах захвата человека в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Следует сразу записывать полученные данные, которые необходимо сообщать исключительно в ответственные государственные органы. В частности, к:

  • отделение Национальной полиции, подав соответствующее заявление;
  • Национальное информационное бюро на круглосуточную горячую линию по номеру 16-48;
  • Координационного штаба по обращению с военнопленными по номеру: 0 800 300 529;
  • Объединенный центр по поиску и освобождению пленных, функционирующий при Службе безопасности Украины, по телефонам: (067) 650-83-32 и (098) 087-36-01.

"Однако бывают ситуации, когда подтверждения пребывания человека в плену нет, но он больше не выходит на связь", - говорится в сообщении.

В таком случае также можно обратиться в Национальное информационное бюро. Или же позвонить на горячую линию Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, по телефону: 0 800 339 247.

Обмен пленными

Месяц назад президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что с начала полномасштабной войны Украина освободила более 2 тысяч человек из российского плена. Среди них 140-мирные жители.

Также Зеленский добавил, что существуют категории людей, которых особенно сложно возвращать из плена, и это не только военные. По его словам, речь идет о гражданских гражданах.

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