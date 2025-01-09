RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Что делать, если повестку вручили не по месту регистрации: важные нюансы

Законно ли вручать повестки не по месту прописки (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Ранее представители ТЦК вручали повестки военнообязанным мужчинам только по месту регистрации. Сейчас нередки случаи, когда их выдают по фактическому месту пребывания гражданина.

РБК-Украина расспросило юриста Дмитрия Франчука о том, что делать, если повестку вручили не по месту жительства.

Законно ли вручать повестки не по месту регистрации

"Ситуация с вручением повесток в Украине во время военного положения регулируется законодательством, которое немного изменилось. Ранее существовала четкая привязка к месту регистрации, но сейчас ситуация несколько другая", - говорит Франчук.

Законодательство Украины, в частности Закон Украины "О военной обязанности и военной службе", не ограничивает вручение повесток только местом регистрации лица. Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) имеют право вручать повестки по месту фактического пребывания гражданина.

"Вручение повестки не обязательно должно происходить по месту регистрации. Изменения в законодательстве позволяют вручать повестки независимо от места пребывания лица на военном учете. Закон обязывает военнообязанных сообщать ТЦК об изменении места жительства или пребывания в течение 7 дней. Это означает, что лицо должно быть доступно для органов ТЦК даже вне места регистрации. Следовательно, вручение повестки на улице, на работе, в общественных местах или в гостях - законно, если документ оформлен надлежащим образом", - объясняет юрист.

Повестку могут вручить:

  • на улице: во время патрулирования, на блокпостах
  • по месту работы: на предприятии, в учреждении
  • по месту фактического проживания: даже если оно отличается от места регистрации
  • в других общественных местах

"Поэтому, если вас остановили представители ТЦК во время отдыха или в гостях и вручили повестку, это не является нарушением закона",- отмечает Франчук.

Что делать, если вам вручили повестку не по месту регистрации

В случае вручения повестки не по месту регистрации, юрист советует придерживаться следующего алгоритма действий:

  • принять повестку - отказ от получения повестки является административным правонарушением и может привести к штрафу
  • уточнить данные - проверьте правильность указанных в повестке данных (ФИО, дату рождения, место жительства и т.д.). В случае обнаружения ошибок сообщите о них представителей ТЦК
  • явиться в ТЦК в указанное время - неявка по повестке без уважительных причин также является правонарушением
  • сообщить свой ТЦК - если вы получили повестку от ТЦК, который не соответствует вашему месту регистрации, рекомендуется сообщить об этом свой ТЦК по месту учета. Это поможет избежать недоразумений и согласовать дальнейшие действия
  • пройти медицинскую комиссию (ВВК) - даже если повестка вручена не по месту регистрации, прохождение ВВК является обязательным. Однако, настаивайте на прохождении ВВК именно по месту вашего учета, поскольку именно там хранятся ваши медицинские документы
  • обратиться за юридической консультацией - в случае возникновения каких-либо вопросов или сомнений относительно правомерности действий ТЦК, рекомендуется обратиться к юристу, который специализируется на военном праве

"Учтите, что если у вас есть военный билет с отметкой о пребывании на учете в конкретном ТЦК, это может предотвратить повторное вручение повестки (кроме повестки на прохождение ВВК)", - говорит Франчук.

Ранее мы рассказывали о том, что законодательство не предусматривает возможности бронирования работника после вручения повестки. Но если военнообязанного вызывают только для уточнения данных или для прохождения ВВК, то еще остается теоретическая возможность бронирования.

Читайте также о том, что штраф от ТЦК могут назначить даже военнообязанным украинцам за рубежом. Однако, в ряде случаев его можно обжаловать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦКСоветы юристаМобилизация в УкраинеПовестки