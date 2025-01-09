Что делать, если повестку вручили не по месту регистрации: важные нюансы

Законно ли вручать повестки не по месту регистрации

"Ситуация с вручением повесток в Украине во время военного положения регулируется законодательством, которое немного изменилось. Ранее существовала четкая привязка к месту регистрации, но сейчас ситуация несколько другая", - говорит Франчук.

Законодательство Украины, в частности Закон Украины "О военной обязанности и военной службе", не ограничивает вручение повесток только местом регистрации лица. Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) имеют право вручать повестки по месту фактического пребывания гражданина.

"Вручение повестки не обязательно должно происходить по месту регистрации. Изменения в законодательстве позволяют вручать повестки независимо от места пребывания лица на военном учете. Закон обязывает военнообязанных сообщать ТЦК об изменении места жительства или пребывания в течение 7 дней. Это означает, что лицо должно быть доступно для органов ТЦК даже вне места регистрации. Следовательно, вручение повестки на улице, на работе, в общественных местах или в гостях - законно, если документ оформлен надлежащим образом", - объясняет юрист.

Повестку могут вручить:

на улице: во время патрулирования, на блокпостах

во время патрулирования, на блокпостах по месту работы: на предприятии, в учреждении

на предприятии, в учреждении по месту фактического проживания: даже если оно отличается от места регистрации

даже если оно отличается от места регистрации в других общественных местах

"Поэтому, если вас остановили представители ТЦК во время отдыха или в гостях и вручили повестку, это не является нарушением закона",- отмечает Франчук.

Что делать, если вам вручили повестку не по месту регистрации

В случае вручения повестки не по месту регистрации, юрист советует придерживаться следующего алгоритма действий:

принять повестку - отказ от получения повестки является административным правонарушением и может привести к штрафу

- отказ от получения повестки является административным правонарушением и может привести к штрафу уточнить данные - проверьте правильность указанных в повестке данных (ФИО, дату рождения, место жительства и т.д.). В случае обнаружения ошибок сообщите о них представителей ТЦК

- проверьте правильность указанных в повестке данных (ФИО, дату рождения, место жительства и т.д.). В случае обнаружения ошибок сообщите о них представителей ТЦК явиться в ТЦК в указанное время - неявка по повестке без уважительных причин также является правонарушением

- неявка по повестке без уважительных причин также является правонарушением сообщить свой ТЦК - если вы получили повестку от ТЦК, который не соответствует вашему месту регистрации, рекомендуется сообщить об этом свой ТЦК по месту учета. Это поможет избежать недоразумений и согласовать дальнейшие действия

если вы получили повестку от ТЦК, который не соответствует вашему месту регистрации, рекомендуется сообщить об этом свой ТЦК по месту учета. Это поможет избежать недоразумений и согласовать дальнейшие действия пройти медицинскую комиссию (ВВК) - даже если повестка вручена не по месту регистрации, прохождение ВВК является обязательным. Однако, настаивайте на прохождении ВВК именно по месту вашего учета, поскольку именно там хранятся ваши медицинские документы

- даже если повестка вручена не по месту регистрации, прохождение ВВК является обязательным. Однако, настаивайте на прохождении ВВК именно по месту вашего учета, поскольку именно там хранятся ваши медицинские документы обратиться за юридической консультацией - в случае возникновения каких-либо вопросов или сомнений относительно правомерности действий ТЦК, рекомендуется обратиться к юристу, который специализируется на военном праве

"Учтите, что если у вас есть военный билет с отметкой о пребывании на учете в конкретном ТЦК, это может предотвратить повторное вручение повестки (кроме повестки на прохождение ВВК)", - говорит Франчук.