Что делать, если пенсионное удостоверение не отображается в "Дія": объяснение ПФУ

У части украинских пенсионеров пенсионные удостоверения отображаются на портале "Дія". Электронная версия документа имеет такое же юридическое действие.
Что делать, если пенсионное удостоверение не видно в "Дія", РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Главное управление ПФУ в Донецкой области.
Тем, кому назначается пенсия, выдают пенсионные удостоверения. В Пенсионном фонде отмечают, что средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг с помощью мобильного приложения портала "Дія" может дополнительно формироваться отображение в электронной форме информации, содержащейся в пенсионном удостоверении.
На сегодняшний день в "Дія" есть пенсионные удостоверения, выданные начиная с 2014 года.
"Чтобы ваше пенсионное удостоверение отражалось средствами портала "Дія", необходимо подать в Пенсионный фонд Украины заявление о замене пенсионного удостоверения", - отмечают в ПФУ.
Подать заявление на оформлению или замену пенсионного удостоверения можно:
После изготовления пенсионного удостоверения его электронное отображение генерируется в мобильном приложении "Дія". Оно имеет такую же юридическую силу, как и традиционное.
Фото: В "Дія" отображаются пенсионные удостоверения, выданные с 2014 года (gettyimages.com)
Для оформления нового удостоверения необходимо предъявить:
Чтобы подать заявление на оформление пенсионного удостоверения через портал электронных услуг, нужно найти раздел "О пенсионном обеспечении" и выбрать там опцию "Заявление на изготовление бумажного пенсионного удостоверения".
Чтобы подать такое заявление через мобильное приложение "Пенсионный фонд", нужно выбрать вкладку "В ПФУ": раздел "Коммуникации в ПФУ" – "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения".
При подаче заявления на изготовление пенсионного удостоверения через электронные сервисы ПФУ следует подготовить сканкопии:
Новое пенсионное удостоверение человек сможет получить в том сервисном центре Фонда, который укажет в заявлении.
Напомним, мы писали, как добавить пенсионное удостоверение в "Дія" и какие проблемы могут возникнуть.
Также ранее сообщалось, сколько украинцев получают пенсии больше 10 тысяч гривен.
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