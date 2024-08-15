Что делать, если пенсионное удостоверение не отображается в "Дія": объяснение ПФУ

У части украинских пенсионеров пенсионные удостоверения отображаются на портале "Дія". Электронная версия документа имеет такое же юридическое действие.

Что делать, если пенсионное удостоверение не видно в "Дія", РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Главное управление ПФУ в Донецкой области.

Какие пенсионные удостоверения отображаются в "Дія"

Тем, кому назначается пенсия, выдают пенсионные удостоверения. В Пенсионном фонде отмечают, что средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг с помощью мобильного приложения портала "Дія" может дополнительно формироваться отображение в электронной форме информации, содержащейся в пенсионном удостоверении.

На сегодняшний день в "Дія" есть пенсионные удостоверения, выданные начиная с 2014 года.

"Чтобы ваше пенсионное удостоверение отражалось средствами портала "Дія", необходимо подать в Пенсионный фонд Украины заявление о замене пенсионного удостоверения", - отмечают в ПФУ.

Подать заявление на оформлению или замену пенсионного удостоверения можно:

лично в любом отделе обслуживания граждан (сервисном центре) Пенсионного фонда Украины:

дистанционно через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

с помощью мобильного приложения "Пенсионный фонд".

После изготовления пенсионного удостоверения его электронное отображение генерируется в мобильном приложении "Дія". Оно имеет такую же юридическую силу, как и традиционное.

Фото: В "Дія" отображаются пенсионные удостоверения, выданные с 2014 года (gettyimages.com)

Какие документы нужны для оформления нового пенсионного удостоверения

Для оформления нового удостоверения необходимо предъявить:

заявление на изготовление пенсионного удостоверения;

паспорт;

справку о присвоении идентификационного номера;

цветное фото размером 3х2,5см.

Чтобы подать заявление на оформление пенсионного удостоверения через портал электронных услуг, нужно найти раздел "О пенсионном обеспечении" и выбрать там опцию "Заявление на изготовление бумажного пенсионного удостоверения".

Чтобы подать такое заявление через мобильное приложение "Пенсионный фонд", нужно выбрать вкладку "В ПФУ": раздел "Коммуникации в ПФУ" – "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения".

При подаче заявления на изготовление пенсионного удостоверения через электронные сервисы ПФУ следует подготовить сканкопии:

паспорта;

справки о присвоении идентификационного номера;

собственной подписи (чернилами черного цвета);

Новое пенсионное удостоверение человек сможет получить в том сервисном центре Фонда, который укажет в заявлении.