Что делать, если вам силой мобилизуют оккупанты: инструкция

Не имея возможности противостоять ВСУ, враг пытается все больше привлекать в свои ряды украинцев на оккупированных территориях. О таких фактах следует сообщать на горячую линию по номеру 1648.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Мы продолжаем собирать данные о принудительной мобилизации жителей оккупированных территорий. Если вы стали свидетелем или жертвой незаконных действий врага, не медлите, сообщайте об этом на горячую линию Национального информационного бюро. Сообщить можно также через чат-бот и форму, размещенную на сайте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поступающие к ним обращения не являются публичными. Также в Минреинтеграции напомнили, что добровольное вступление в ряды ВС РФ является нарушением законов Украины.