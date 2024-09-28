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Что делать, если данные об отсрочке не внесли в реестр: объяснение юриста

Мобилизируют ли мужчину, если данные об отсрочке не внесены в реестр (фото: zoda.gov.ua)
Автор: Василина Копытко

Некоторые категории граждан имеют право на отсрочку. Если она предоставляется, то данные о ней должны быть внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

РБК-Украина расспросил юриста Дмитрия Франчука о том, что делать, если мужчина получил отсрочку, но данные о ней не внесли в реестр, и какие могут быть последствия от этого.

Почему важно внести данные об отсрочке в реестр

"Если данные о вашей отсрочке от военной службы не внесены в единый реестр, это может создать трудности при взаимодействии с ТЦК и СП и привести к непредвиденным последствиям", – говорит юрист.

По словам Франчука, данные об отсрочке важно внести в реестр, потому что:

  • это позволит избежать недоразумений при взаимодействии с ТЦК и СП
  • защитит ваши права – наличие информации об отсрочке в реестре является подтверждением вашего права на нее
  • гарантирует безопасность – вы будете уверены, что ваша ситуация учтена при мобилизации

Что делать, если данные об отсрочке не внесены в реестр

В таком случае Франчук советует обратиться в ТЦК и СП по месту вашей регистрации и написать заявление о внесении изменений в ваши персональные данные. Для этого нужно будет добавить копии документов, подтверждающих ваше право на отсрочку.

Также следует выяснить причину, почему информация о вашей отсрочке не была внесена в реестр и в какие сроки будет решен этот вопрос.

"Убедитесь, что все документы, подтверждающие ваше право на отсрочку, оформлены правильно и в полном объеме. Сделайте копии всех необходимых документов для представления их в ТЦК и СП", – советует юрист.

Если обращение не помогает, отправьте письменный запрос в двух экземплярах с требованием внести данные о вашей отсрочке в реестр. Один экземпляр должен остаться у вас с отметкой о принятии.

"Если военкомат не реагирует, можно обратиться с жалобой в областной военный комиссариат или Министерство обороны Украины", - говорит Франчук.

При возникновении трудностей обратитесь за консультацией к юристу, специализирующемуся на военном праве. Он поможет вам составить необходимые документы, представлять ваши интересы в ТЦК и СП, а также обжаловать незаконные действия должностных лиц.

Если эти методы не сработали, вы можете обратиться в административный суд с иском о внесении данных в реестр.

"Важно помнить о сроках – не откладывайте решение этого вопроса. Чем раньше вы обратитесь к ТЦК и СП, тем быстрее избавитесь от проблемы. Сохраняйте все документы, связанные с вашим правом на отсрочку. Они могут понадобиться вам в будущем", – добавляет Франчук.

Напомним, что мобилизация в Украине не прекращается с 24 февраля 2022 года. Мужчины призывного возраста (18-60 лет) должны стать на военный учет, а также во время действия военного положения всегда при себе носить военно-учетные документы на случай проверки. Определенная категория граждан имеет право на оформление отсрочки, в случае неправомерного отказа можно подать в суд на ТЦК.

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