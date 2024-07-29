Что делать, когда не выдают результаты ВВК: объяснение юриста

Почему важно получить результаты ВВК

Результаты военно-врачебной комиссии (ВВК) важны для военнообязанных лиц по разным причинам:

контроль за своим здоровьем - результаты ВВК содержат информацию о состоянии вашего здоровья, что важно для принятия решений насчет дальнейшего лечения и реабилитации

- результаты ВВК содержат информацию о состоянии вашего здоровья, что важно для принятия решений насчет дальнейшего лечения и реабилитации защита своих прав - зная результаты ВВК, вы можете защитить свои права в случае возникновения споров с ТЦК или другими государственными органами

- зная результаты ВВК, вы можете защитить свои права в случае возникновения споров с ТЦК или другими государственными органами планирование будущего - результаты ВВК могут повлиять на вашу дальнейшую жизнь (например, на возможность получения работы, обучения или выезда за границу)

"Не стесняйтесь отстаивать свои права!" - подчеркнул юрист.

Что делать, когда не выдают результаты ВВК

По словам эксперта, если военнообязанному лицу не выдают результаты ВВК, можно попробовать несколько вариантов решения вопроса.

Прежде всего, следует повторно обратиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) - с письменным запросом.

"Напишите официальный письменный запрос на имя руководителя ТЦК. В запросе четко укажите свои фамилию, имя, отчество, дату прохождения ВВК и просьбу предоставить копию результатов", - пояснил юрист.

Он добавил, что при этом обязательно нужно "зарегистрировать" запрос - сохранить копию запроса с отметкой о его принятии в ТЦК.

"Это будет доказательством вашего обращения", - уточнил Франчук.

Если после первого обращения ситуация не изменилась, юрист советует обратиться в высшее руководство ТЦК и СП - подать жалобу с детальным обоснованием.

"В жалобе подробно опишите ситуацию, укажите дату прохождения ВВК и причины, по которым вам отказывают в предоставлении результатов", - отметил эксперт.

Если же и это не поможет, есть еще один вариант - обратиться к военному комиссару. Для этого нужно записаться к нему на личный прием (разговор).

"Во время приема снова изложите свою проблему и требуйте предоставить вам результаты ВВК", - посоветовал специалист.

Если все эти действия не привели к желаемому результату, Франчук советует обратиться за помощью к юристу или адвокату - за юридической консультацией.

"Если самостоятельно решить проблему не удается, обратитесь за консультацией к адвокату, специализирующемуся на военном праве", - подчеркнул профессионал.

Он добавил, что речь идет также и о представительстве интересов, ведь адвокат сможет:

составить необходимые обращения

представлять интересы человека в ТЦК и других инстанциях и т.п.

Кроме того, Франчук советует обратиться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека - с жалобой.

"Если вы исчерпали все другие возможности, можете обратиться с жалобой к Уполномоченному ВРУ по правам человека", - отметил он.

В завершение речь может идти об обращении к СМИ и общественным организациям.

"В крайнем случае можно обратиться к средствам массовой информации или общественным организациям, занимающимся вопросами прав человека и защиты прав военнообязанных. Публичность может ускорить решение вопроса", - объяснил юрист.

О чем важно помнить

По словам Дмитрия Франчука, во время всех вышеперечисленных процессов важно: