Что делать детям, если застряли в лифте: разъяснение от ГСЧС

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Спасатели заметили, что важно не только рассказывать ребенку, как пользоваться лифтом. Также необходимо обратить внимание на то, как действовать, когда остановился лифт.

Заметим, что самостоятельный проезд ребенка в лифте без сопровождения взрослых запрещен до 12 лет.

Правила поведения в лифте

Независимо от того, как часто вы с ребенком пользуетесь лифтом – следует знать правила поведения в нем.

Нельзя прикасаться к кнопкам без необходимости. Но покажите ребёнку, где звонок и телефон аварийной службы. Однако объясните ребенку, что кнопкой вызова диспетчера или тревоги без необходимости пользоваться не стоит. Ведь – это экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях

Не задерживайтесь при выходе из лифта – следует делать это максимально быстро. Нельзя препятствовать работе двери, закрывая ее руками, ногами или телом.

Важно при входе в кабину посмотреть под ноги, поскольку при несовершенном техническом состоянии лифта уровень пола площадки и кабины может отличаться.

Как успокоиться ребенку

В ГСЧС отметили, что родители должны научить детей преодолевать волнение.

Спасатели советуют опереться на стенку лифта или сесть на пол – это поможет чувствовать себя стабильнее. Если в лифте темно, включите фонарик.

Для того чтобы успокоиться - можно выполнить дыхательное упражнение:

положи одну руку на живот;

вторую сложи челноком и прикрой ею губы.

Сделай несколько глубоких вдохов через нос и выдохни через рот. В это время мягко надувай и сдувай живот, как воздушный шар. Выдох – рука опускается вниз к груди, вдох – поднимается ко рту.

Если у вас есть с собой вода – можно сделать медленный глоток между вдохом и выдохом.

Алгоритм действий, если лифт остановился

В случае, если кабина лифта застряла или произошла какая-нибудь другая чрезвычайная ситуация, необходимо ожидать помощи и прибытия технических служб. Поговорите с детьми о том, какую информацию рассказать по телефону, когда им нужна помощь.

Аварийным службам необходимо знать, на каком этаже вы находитесь, если вы знаете, или какое число в последний раз видели на экране. Кто находится с ребенком, и каково его самочувствие.

Категорически запрещено самостоятельно выбраться из застрявшего лифта или пытаться вручную открыть закрытую дверь.

Эти вещи могут показаться очевидными для взрослых, но для детей они часто выглядят запутанными и даже пугающими. Кроме объяснения возможных опасностей, которые могут быть рядом, важно заверить их, что лифты – это чрезвычайно безопасный вид транспорта. Это поможет предотвратить развитие страхов и, как следствие, фобий у детей.