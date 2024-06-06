Как преодолеть клаустрофобию и паническую атаку: список советов на случай застревания в лифте

Этой весной украинцы снова встретились с тьмой. Отключения света иногда вводятся вне графиков и могут застать нас не только дома или на улице, но даже в лифте.

Подробнее о том, что делать, если во время длительного пребывания в лифте у вас начался приступ паники, можно узнать, - в материале РБК-Украина .

Содержание

Клаустрофобия и паническая атака: что о них известно

Как понять, что это паническая атака

Что делать, если началась паническая атака

Клаустрофобия и паническая атака: что о них известно

Для начала следует разобраться с тем, что такое клаустрофобия и паническая атака и какая между ними разница.

Клаустрофобия - это психологический страх или тревога, связанная с состоянием замкнутого пространства. В частности боязнь тесных и замкнутых пространств, таких как маленькая комнатка, лифт или различные виды транспорта.

В то время как паническая атака - это состояние, сопровождающееся сильным чувством страха и тревоги. Приступы часто происходят, когда людей что-то беспокоит или пережили сложный или стрессовый опыт.

Паническая атака может догнать кого угодно, где бы то ни было и в любой момент. Это может произойти, когда мы пьем в уютном кафе кофе с друзьями или гуляем вдоль реки, в транспорте или дома. И, конечно, в случае, когда человек имеет клаустрофобию, и на длительное время окажется в закрытом лифте, то вероятность развития панической атаки значительно возрастает.

Как понять, что это паническая атака

Панические атаки могут иметь разные проявления. Как правило, приступ паники диагностируют, если человек одновременно испытывает четыре и более следующих симптомов:

учащенное сердцебиение,

сжатие или боль в груди,

слабость и головокружение,

невозможность глубоко вдохнуть, другие трудности с дыханием,

чрезмерное потоотделение,

сухость во рту,

тошнота,

спазмы в желудке,

дрожь,

чрезмерная чувствительность к яркому свету,

слезы, невозможно перестать плакаты,

онемение, невозможность двигаться,

ощущение потери контроля над собственным телом,

внезапный страх вот-вот умереть.

Обычно такое состояние длится от 5 до 20 минут, хотя может занять и дольше.

Специалисты Национальной службы здравоохранения Британии отмечают, что большинство этих симптомов могут быть признаками других проблем со здоровьем и необязательно означают паническую атаку.

Чтобы понять, действительно ли она, Американская ассоциация психологов добавляет следующие важные характеристики панической атаки:

возникает внезапно, без предупреждения и возможности ее остановить,

уровень страха несоразмерен с ситуацией, в которой вы сейчас находитесь, и часто не связан с ней,

достигает пика за несколько минут и проходит, однако повторные панические атаки могут продолжаться часами.

У современной науки нет единого объяснения, почему возникают панические атаки. Это может быть как генетическая предрасположенность, так и чрезмерный уровень стресса и тревоги в жизненной ситуации или симптом другого психического расстройства.

Что делать, если началась паническая атака

Во время панической атаки человек может ощущать, что теряет контроль. Вот что вы можете сделать, чтобы вернуть его и помочь "заземлиться".

Примите ситуацию

Иногда кажется, что легче просто избегать ситуации или места, заставляющих нас паниковать. Это естественно. Однако избегание может усугубить тревогу. Цель состоит не во избежание ситуаций, а в том, чтобы человек научился справляться с тем, как он себя в них чувствует.

Вспомните алфавит

Попросите человека назвать что-нибудь на каждую букву алфавита. Это могут быть животные, имена, места, еда и т.д. Такое упражнение привлечет другую часть мозга и отвлечет внимание от страха и тревоги.

Сосредоточьтесь на дыхании

Брюшное дыхание очень успокаивает и помогает кислороду проникать в легкие. Вот простая техника, состоящая из трех шагов:

Шаг 1. Положите руку на живот.

Шаг 2. Сделайте пять глубоких вдохов (пять секунд на вдох и пять секунд на выдох; вдох через нос и выдох через рот).

Шаг 3. Объясните, что когда человек вдыхает, то мягко надувает свой живот, как воздушный шарик, а когда выдыхает, воздух словно медленно выходит из шарика.

Найдите безопасные места

Если человек чувствует панику, направьте его на поиск места, где он сможет спокойно дышать и думать. Это может быть воображаемое место, где она чувствует покой, например, любимый уголок парка или у моря.

Помогите человеку воспользоваться органами чувств

Наши органы чувств являются мощными инструментами, которые помогают справиться с паникой, тревогой и стрессом. Попросите человека сесть удобно, медленно вдохнуть и выдохнуть. После этого попросите его назвать несколько вещей, которые не вызывают тревоги: четыре вещи, которые она может видеть, три вещи, которые можно услышать, две вещи, которые можно понюхать, и одну вещь, которую можно попробовать по вкусу.