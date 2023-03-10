Что делать декларантам, чье имущество на оккупированных территориях: ответ НАПК
Если имущество декларанта находится на оккупированных территориях, такое лицо освобождается от ответственности за невнесение информации в декларацию. Это предусмотрено законом.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал заместитель главы НАПК Артем Сытник, говорится в материале "Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларацию".
"Мы также понимаем, что многие декларанты потеряли имущество или документы. Поэтому в законопроекте предусмотрено, что декларант освобождается от ответственности за невнесение информации в декларацию, если это обусловлено военным положением", - отметил Сытник в комментарии изданию.
При этом для тех, кто потерял документы, в НАПК предлагают функцию "Данные для декларации". В ней есть выписки из реестров и декларанты могут получить сведения о своем имуществе, доходах и т.п.
Напомним, недавно в Украине подвели итоги "налоговой амнистии". Как стало известно, за время кампании единовременного добровольного декларирования активов физических лиц было задекларировано 8,8 млрд. гривен.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.