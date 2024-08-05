Что делать мужчинам за границей, которые не обновили данные: объяснение юриста

Тысячи украинских мужчин за границей должны были обновить свои учетные данные до 17 июля. Многие по разным причинам этого не сделали.

Как можно обновить данные украинцам за рубежом и какие возможные последствия, в комментарии РБК-Украина объяснила адвокат ЮК "Де-Юре" Лариса Кись .

Как обновить данные после 17 июля 2024 года

Обязанность обновить данные предусмотрена в законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" от 11 апреля 2024 года, отмечает юрист.

Обновлению (уточнению) подлежат следующие данные:

адрес проживания;

номера средств связи;

адреса электронной почты (при наличии электронной почты);

другие персональные данные.

"Срок обновления истек 17 июля 2024 года. С этой даты военнообязанные могут предоставлять информацию об изменении своих учетных данных по правилам Постановления КМУ № 1487. Военнообязанные при наличии у них действительных военно-учетных документов могут предоставлять информацию об изменении своих учетных данных путем подачи заявлений и соответствующих подтверждающих документов, на основании которых ТЦК и СП вносят изменения в соответствующие учетные документы и Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов (в так называемый "Обериг") в течение 7 дней с даты наступления изменений", - объясняет Лариса Кись.

Такой вариант доступен тем, у кого есть военно-учетные документы и кто состоит на учете в ТЦК.

"Если документы отсутствуют – необходимо с паспортом прибыть в ТЦК лично для взятия на военный учет, снятия с военного учета или внесения изменений в их учетные данные", - обращает внимание адвокат.

В случае смены места жительства или в случае, когда в паспорте гражданина Украины отсутствуют отметки о регистрации места жительства, подается информация, подтверждаемая документами или сведениями в соответствии с законом "О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места жительства в Украине" и постановления КМУ №265 Порядка декларирования и регистрации места жительства (пребывания).

"То есть еженедельно предоставлять в ТЦК заявление с определением вымышленного адреса своего места жительства не помешает отправке повестки по официально зарегистрированному и подтвержденному адресу", - объясняет Лариса Кись.

Фото: Проверка документов в ТЦК (facebook.com/Vinobltck)

Как обновить данные украинцам за границей

В случае пребывания за границей, сообщение об изменении данных также возможно путем уведомления по официальному электронному адресу ТЦК по месту пребывания на военном учете или через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (при наличии), объясняет адвокат.

"Актуализация места жительства для таких военнообязанных более чем насущна, и в первую очередь из-за необходимости контроля адреса регистрации, на которую может быть направлена повестка от ТЦК, игнорирование которой влечет административную ответственность, ограничение прав вождения транспортного средства и другие негативные последствия в виде накопления штрафов, ареста имущества и прочее до уголовной ответственности", - предупреждает Лариса Кись.

Когда не будет штрафов за необновление данных

Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета в особый период влечет наложение штрафа от одного 1000 до 1500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (17 000 - 25 500 грн) по ст. 210 КУоАП, отмечает юрист.

Привлечение к ответственности не применяется при возможности получения персональных данных путем электронного информационного взаимодействия с другими информационно-коммуникационными системами, реестрами, базами данных, администраторами которых являются государственные органы.

"Конечно, любое привлечение к ответственности может быть обжаловано в установленном порядке, но подлежит немедленному исполнению. Оно будет действовать до момента выполнения человеком требований ТЦК, уплаты штрафа или до окончания особого периода, то есть военного положения", - обращает внимание Лариса Кись.

Она добавляет, что судебная практика по этому вопросу еще не сформирована, применяется ст. 210 КУоАП в этой редакции только с 17 июля.

"Поэтому говорить об однозначной безосновательности штрафов ТЦК за необновление (уточнение) данных и их "легкую" отмену судом преждевременно. Также обращаю внимание, что пока не предусмотрены другие ответственности за необновление персональных данных, кроме административной", - отмечает она.

Юрист добавляет: нет верхнего предела, сколько может быть начислено штрафов. То есть за каждый раз, когда будут выявлять нарушения, штраф будет начисляться и добавляться к неоплаченному предыдущему.