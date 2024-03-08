Что с позицией Китая насчет войны и почему это важно для Украины: мнение эксперта

Позиция Китая насчет войны России против Украины продолжает оставаться неоднозначной. Но мнение Пекина важно для Украины, поскольку КНР обладает влиянием на страны Глобального Юга.

Позиция Китая

Он отметил, что мнение Китая насчет того, каким должен быть мир, отличается от позиции Украины. В частности, Пекин не полностью поддерживает формулу мира президента Владимира Зеленского.

Куса объяснил, что некоторые пункты украинской инициативы, к примеру, ядерная безопасность, интересуют Китай, но часть из них он считает невыполнимыми. В частности, это касается немедленного вывода российских оккупантов из Украины.

"Китайцы считают это нереалистичным, как и многие другие незападные страны. Они считают, что невозможно начинать переговоры с такого требования, это максималистское условие Украины, которое, по сути, ставит крест на перезапуске переговорного процесса. Они хотят компромисса: либо изменить формулу мира, либо взять другой план за основу переговоров", - рассказал он.

По словам аналитика, на компромиссы украинские власти идти не готовы, поскольку это будет восприниматься как "зрада" и отказ от территорий.

Почему мнение Китая важное

При этом Куса подчеркнул, что мнение Китая важно для Украины, и не только из-за политических причин. Страна продолжает быть для нас одним из крупнейших торговых партнеров.

"Плюс, как оказалось, Китай стал источником для покупки комплектующих для дронов и не только. Они продают их и в Россию, но это все равно хороший дешевый источник, что нам выгодно", - уточнил он.

В то же время Китай обладает большим политическим весом на страны Глобального Юга, что может быть выгодным для Украины. При этом у Пекина остаются рычаги давления на Россию, поскольку его доля на рынке страны-агрессора растет.

Но, по словам Кусы, не факт, что в случае попыток давления на российского диктатора Владимира Путина со стороны Китая в экономических вопросах будет эффект.

"В любом случае, Китай для нас является ценным партнером. По крайней мере, лучше, чтобы он сохранял такой нейтралитет, чем начал, к примеру, открыто оказывать военную помощь России", - отметил аналитик.

Более детально об отношениях Китая и Украины можете узнать в материале РБК-Украина.