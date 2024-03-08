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Что с позицией Китая насчет войны и почему это важно для Украины: мнение эксперта

Пятница 08 марта 2024 20:59
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Что с позицией Китая насчет войны и почему это важно для Украины: мнение эксперта Фото: Си Цзиньпин, лидер КНР (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко

Позиция Китая насчет войны России против Украины продолжает оставаться неоднозначной. Но мнение Пекина важно для Украины, поскольку КНР обладает влиянием на страны Глобального Юга.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил аналитик Украинского института будущего Илия Куса.

Позиция Китая

Он отметил, что мнение Китая насчет того, каким должен быть мир, отличается от позиции Украины. В частности, Пекин не полностью поддерживает формулу мира президента Владимира Зеленского.

Куса объяснил, что некоторые пункты украинской инициативы, к примеру, ядерная безопасность, интересуют Китай, но часть из них он считает невыполнимыми. В частности, это касается немедленного вывода российских оккупантов из Украины.

"Китайцы считают это нереалистичным, как и многие другие незападные страны. Они считают, что невозможно начинать переговоры с такого требования, это максималистское условие Украины, которое, по сути, ставит крест на перезапуске переговорного процесса. Они хотят компромисса: либо изменить формулу мира, либо взять другой план за основу переговоров", - рассказал он.

По словам аналитика, на компромиссы украинские власти идти не готовы, поскольку это будет восприниматься как "зрада" и отказ от территорий.

Почему мнение Китая важное

При этом Куса подчеркнул, что мнение Китая важно для Украины, и не только из-за политических причин. Страна продолжает быть для нас одним из крупнейших торговых партнеров.

"Плюс, как оказалось, Китай стал источником для покупки комплектующих для дронов и не только. Они продают их и в Россию, но это все равно хороший дешевый источник, что нам выгодно", - уточнил он.

В то же время Китай обладает большим политическим весом на страны Глобального Юга, что может быть выгодным для Украины. При этом у Пекина остаются рычаги давления на Россию, поскольку его доля на рынке страны-агрессора растет.

Но, по словам Кусы, не факт, что в случае попыток давления на российского диктатора Владимира Путина со стороны Китая в экономических вопросах будет эффект.

"В любом случае, Китай для нас является ценным партнером. По крайней мере, лучше, чтобы он сохранял такой нейтралитет, чем начал, к примеру, открыто оказывать военную помощь России", - отметил аналитик.

Более детально об отношениях Китая и Украины можете узнать в материале РБК-Украина.

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