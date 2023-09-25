Что нужно украинским военным во время контрнаступления: ответ Притулы

Вооруженным силам Украины во время контрнаступления не хватает противоминных тралов, дронов и систем РЭБ. Часть этой номенклатуры можно производить в Украине.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал один из украинских топ-волонтеров, экс-шоумен и бывший кандидат в мэры Киева Сергей Притула.

Как отметил Притула, "контрнаступление началось без преимущества в воздухе, недостаточно бронетехники, это очевидный факт".

По его словам, весь этот период, последние четыре месяца, волонтеры объезжают всю линию фронта от Харьковщины до Запорожского направления и выявляют недостаточность такой номенклатуры, которая в принципе могла быть обеспечена своими силами.

"Я имею в виду, внутри Украины, без ожидания, когда западные партнеры нам передадут материально-техническую помощь. И собственно из таких поездок как раз и появляются какие-то проекты, когда мы начинаем собирать, например, на противоминные тралы", - сказал он.

Среди недостающего на фронте Притула назвал FPV-дроны. "Сейчас это очень влиятельное средство на передней линии фронта и на определенную глубину в 6-7-8 километров, и 10 - как кто залетает, какие модели FPV. И соответственно есть вопросы не только в самом количестве FPV-дронов, но и в количестве хорошо вышколенных, обученных операторов FPV-дронов", - сказал он.

По его словам, на самом деле это потребность, определяемая десятками тысяч, а не тысячами, возможно, даже сотнями тысяч в ближайшей перспективе.

Кроме того, запрос на окопные РЭБы со стороны наших защитников тотальный, а рынок очень узок. "Номенклатура, которую предлагают на Западе, ужасно дорога, ужасно просто, я не знаю, 20 тысяч долларов", - добавил он.

Контрнаступление

В начале июня ВСУ начали контрнаступление на юге Украины и за это время освободили около десяти населенных пунктов и 260 кв. м. территории.

Аналитики Института изучения войны считают, что украинские защитники в ходе контрнаступления смогут добиться на южной линии фронта значительного оперативного прорыва

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные освободят Бахмут Донецкой области и два других ключевых украинских города от российской оккупации.