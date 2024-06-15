Что посмотреть в Барселоне: 10 самых популярных мест

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Храм Сограда Фамилия

Храм Святого Семейства (Саграда Фамилия) - католическая церковь в силе модерн. Ее строительство началось в 1882 году и продолжается по сей день.

Строят его по уникальному проекту знаменитого архитектора Антонио Гауди и исключительно на благотворительные пожертвования.

Саграда Фамилия считается одной из самых посещаемых в мире достопримечательностей. Гости Барселоны часами стоят в очереди, чтобы подняться на колокольню и полюбоваться причудливыми интерьерами.

Фото: Храм Саграда Фамилия (wikipedia.org)

Парк Гуэль

Это городской парк, над созданием которого работал Антонио Гауди. Территорию украшают фигуры, скульптуры и здания, созданные знаменитым архитектором.

Парк Гуэль построен в характерном для Гауди стиле, ему присущи извилистые формы, кривые линии и т.п. Парк находится в центре Барселоны, но четко отделен от него. Он находится на возвышенности, над центральной частью города, и его спокойная умиротворенная атмосфера противопоставлена суете деловых кварталов Барселоны.

Фото: Парк Гуэль (wikipedia.org)

Готический квартал

Готический квартал - один из четырех кварталов, входящих в городской район Барселоны Старый город.

Этот лабиринт узких старинных улочек расположен между бульваром Ла Рамбла и улицей Лайетана.

Здесь располагается множество интересных достопримечательностей. Старинные каменные дома 14-15 века разделяют узкие улицы, а на первых этажах построек располагаются традиционные тапас-бары.

Кроме того, здесь есть современные магазины, модные рестораны и ночные клубы.

Готический квартал в Барселоне (фото из сети)

Площадь Испании

Площадь Испании - одна из центральных городских площадей, находящаяся у подножия горы Монжуик.

В центре круглой площади находится огромный и высокий монумент-фонтан с многочисленными скульптурами. Периодически здесь проходят яркие светомузыкальные представления.

Фото: Площадь Испании в Барселоне (wikipedia.org)

Площадь Каталонии

Площадь Каталонии - центральная площадь каталонской столицы, одна из самых больших в Барселоне. Занимает площадь около 5 гектаров.

Отсюда стартуют главные городские маршруты. К тому же, на площади сходятся границы старых и новых районов Барселоны.

На площади Каталонии останавливаются туристические автобусы и транспорт, ведущие в аэропорт и пригород. Место популярно и всегда многолюдно, даже в ночные часы.

Площадь Каталонии (фото из сети)

Музей Пикассо

Музей знаменитого испанского художника 20 века Пабло Пикассо имеет одну из самых больших коллекций его картин. Это один из самых популярных и посещаемых музеев Каталонии. Он расположен в пяти соседних средневековых дворцах готического квартала Барселоны.

Помимо самих картин Пикассо здесь есть экспозиции керамики, гравюр, фотографий. На территории музея периодически проходят лекции, рассказывающие о жизни и творчестве известного художника.

Музей Пикассо (фото из сети)

Старый порт

Старый порт является одним из самых любимых прогулочных мест как жителей города, так и туристов.

Кроме того, это едва ли не самое популярное место для шопинга в Барселоне. Также именно здесь начинаются водные экскурсии по порту и ходит фуникулер на гору Монжуик.

Старый порт в Барселоне (фото из сети)

Ла Рамбла

Ла Рамбла - самый известный бульвар Барселоны длиной почти в одну милю, расположенный между площадью Каталонии и Старым Портом.

На самом деле Ла Рамбла - это не одна длинная улица, а несколько коротких, каждая из которых имеет слово "рамбла" в своем названии.

Визитками Ла Рамбли являются мимы (живые статуи) и карманники, которые часто грабят туристов даже днем.

Фото: Бульвар Ла Рамбла в Барселоне (wikipedia.org)

Триумфальная арка

Триумфальная арка построена к Всемирной выставке 1888 года. Именно под ней можно было проехать до центрального входа выставки.

Арка построена из красного кирпича и украшена камнем и керамической плиткой. Стиль - неомавританский.

В качестве украшений арки использованы 50 гербов - самой Барселоны и других испанских провинций. На колоннах из камня вырезаны летучие мыши.

Фризы по бокам украшены фигурами, аллегорически представляющими сельское хозяйство и промышленность, а также торговлю и искусство.

Триумфальная арка в Барселоне (фото из сети)

Дом Бальо

Дом Бальо - это знаменитый архитектурный памятник, расположенный в центре Барселоны. Он был построен архитектором Антонио Гауди в 1904-1906 годах и является одним из самых ярких примеров его творчества.

Дом выполнен в стиле каталонского модерна и является одним из самых ярких примеров этого художественного течения. Иногда здание называют "домом с костями" из-за того, что балконы отдаленно напоминают черепа с дырками на месте носа и глаз.

Фото: Дом Бальо (wikipedia.org)

Некоторые искусствоведы сравнивают балконы с венецианскими карнавальными масками и указывают на то, что фасад дома напоминает морские волны.

На самом деле такая форма элементов фасада является аллегорическим повествованием легенды о Святом Юрии (Георгии) Змееборце, убивающем дракона. Форма крыши дома напоминает спину дракона, деревянная лестница внутри дома напоминает его позвоночник, а черепица на крыше - чешую на коже животного.

На крыше установлен крест - этот элемент для дизайна жилых помещений Гауди использовал довольно часто.

Фото: Дом Бальо (wikipedia.org)